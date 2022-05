Facebook fotofilters

In de Facebook-app kun je fotofilters gebruiken, vergelijkbaar met Instagram. De foto-effecten in de Facebook-app geven de foto’s een iets andere tint, een ander randje of een spectaculair ander uiterlijk. Je kunt in Facebook op twee plaatsen gebruik maken van de fotofilters:

Standaard Facebook filters voor foto’s

De gewone Facebook fotofilters zijn niet meer dan een kleurlaag over je foto’s. Er zijn dus geen bewegende elementen. Zo werkt het:

Open Facebook en tik rechtsboven op het groene foto-symbool. Selecteer een foto en tik rechtsboven op Klaar. Onderin verschijnen effecten. Tik in dit menu op Filters. Selecteer een filter. Klaar? Voeg eventueel een bijschrift toe en tik rechtsboven op Plaatsen.

Facebook Effecten: geanimeerde, sterkere filters

Facebook Effecten is het antwoord van Facebook op Snapchat en soortgelijke apps. Deze effecten zijn gedeeltelijk gemaakt door Facebook gebruikers. Je kunt dus ook zelf filters maken en aanmelden. In deze tip houden we het bij hoe je een effect toepast op je eigen foto. Zo gebruik je het:

Open Facebook en tik rechtsboven op het groene foto-symbool. Selecteer een foto en tik rechtsboven op Klaar. Tik linksboven op Bewerken. Tik linksonder op Effecten en selecteer er een. Klaar? Tik op Volgende en publiceer je foto.

Voor wie geavanceerdere opties wil om foto’s te bewerken dan bij de Facebook fotofilters, kan eens een kijkje nemen in een ander iCulture artikel. Bekijk bijvoorbeeld de beste apps voor fotobewerking. En wist je dat Instagram ook veel meer opties biedt dan Facebook zelf? Bovendien is dat ook nog eens een geschikter medium voor foto’s.

