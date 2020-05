Met appbundels kun je met één aanschaf meerdere apps tegelijk afrekenen. Dit werd in iOS 8 mogelijk voor iOS-apps en sinds oktober 2018 is het ook mogelijk voor Mac-apps. Lees hoe je van appbundels kunt profiteren en waarom ze wel of niet handig zijn.

Appbundels zijn iets anders dan universele aankopen voor iPhone, iPad en Mac. Daarmee kun je in één keer een app aanschaffen, die je zowel op de iPhone als op de iPad en Mac kunt installeren. Het gaat daarbij steeds om dezelfde app. Bij appbundels gaat het om verschillende apps van dezelfde ontwikkelaars.



Wat is een appbundel?

Een appbundel is een collectie apps, samengesteld door de ontwikkelaar. In plaats van los afrekenen voor elke app koop je meteen drie of vier apps tegelijk, waarbij je korting krijgt. In een appbundel zitten maximaal 10 apps tegelijk. Elke app in zo’n bundel moet ook los verkrijgbaar zijn, dus je bent niet verplicht om meteen de hele collectie aan te schaffen. Verder mag een app maar in maximaal 3 bundels zijn opgenomen.

Waar vind je appbundels?

De appbundels zijn gewoon in de App Store te vinden. Sinds oktober 2018 vind je ze ook in de Mac App Store. Bij het downloaden van een app zie je meteen of de app deel uitmaakt van een appbundel. Bij sommige apps (zoals die van Readdle) zie je meteen hoeveel je kunt besparen.

Appbundels downloaden

Het aanschaffen van een appbundel gaat op dezelfde manier als een losse app: onder het icoontje van de appbundel vind je de prijs en een koopknop. op dezelfde manier als een losse app: onder het icoontje van de appbundel vind je een koopknop met de prijs. Door op de prijsknop te tikken en goedkeuring te geven voor de aankoop, reken je af. De losse apps kun je meteen downloaden of je kunt besluiten om ze later te downloaden.

Appbundel aanvullen

Stel dat je al eerder een app uit een bundel hebt gekocht, waardoor je de korting misloopt? Geen punt: met de functie Maak mijn bundel compleet (‘Complete my bundle’) kun je je collectie compleet maken. Je krijgt dan korting op de normale prijs. Op het screenshot hieronder is dit te zien bij de Readdle Productivity Pack: in plaats van €23,47 betaal je €11,40 omdat je al een aantal apps uit de collectie in bezit hebt.

Het eerder betaalde bedrag voor de losse apps wordt daarop in mindering gebracht. Je betaalt dus alleen voor de apps die je nog niet had.

Waarom appbundels?

Appbundels zijn een makkelijke manier om je kennis te laten maken met meer apps van dezelfde ontwikkelaar. Vooral kleine ontwikkelaars die betaalde apps maken kunnen ervan profiteren, omdat ze meteen meerdere apps onder de aandacht kunnen brengen. Ook kunnen de ontwikkelaars met appbundels gemakkelijker upselling doen (dat wil zeggen: meer verkopen dan aanvankelijk was bedoeld). Als iemand een bepaalde app wil kopen, ziet hij meteen dat hij voor een paar euro meer het complete pakket kan aanschaffen.

Wel gelden er een aantal regels: apps in een bundel moeten allemaal door dezelfde ontwikkelaar zijn gemaakt. Een app mag maar in drie verschillende appbundels voorkomen en moet ook los te koop zijn. Uiteraard moet de bundel goedkoper zijn dan de prijs van de losse apps. Een appbundel kan simpelweg alle apps van een bepaalde ontwikkelaar bevatten, ook als ze inhoudelijk niet veel met elkaar te maken hebben.

Veel succesvoller zullen appbundels zijn die rond een bepaald thema zijn gegroepeerd, zoals op de afbeelding hierboven, zoals een serie games voor kids, of een bundel receptenapps.

Op de ontwikkelaarswebsite van Apple kun je alle voorwaarden bekijken.

Appbundels zijn mogelijk voor betaalde apps en gratis apps met betaalde abonnementen die automatisch worden vernieuwd. Een combinatie van iOS- en Mac-apps is niet mogelijk, ook al zou dat heel handig zijn bij apps als Omnifocus en Things.

