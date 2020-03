Heb je Facebook gebruikt voor het inloggen bij apps, dan kunnen de makers van die apps heel wat informatie over jou verzamelen zoals je e-mailadres, telefoonnummer en vriendenlijst. Lees hier hoe je de toestemming van apps kunt intrekken op Facebook, zodat de makers niet langer over jouw privédata beschikken.

Facebook-apps: toestemming intrekken

Facebook heeft altijd een moeite gehad om de privacy van gebruikers goed te beschermen. Er gaat wel eens iets mis, waardoor apps van derden jouw data kunnen misbruiken, of waarbij Facebook zelf over de schreef gaat. Met onze Facebook privacytips kun je er iets aan doen, maar er is ook een heel concrete actie: je kunt de toestemming intrekken van apps die jouw Facebook-account mogen raadplegen. Hier lees je hoe dat werkt op twee manieren: het intrekken van toestemming voor losse apps en het intrekken van toestemming voor het hele Facebook-platform.

Let op dat Facebook het uiterlijk van de apps soms per persoon kan aanpassen. Dit zijn zogenaamde A/B-tests om te kijken of een andere indeling beter bevalt. Het kan dus zijn dat sommige screenshots er bij jou iets anders uit zien.



Facebook en apps van derden

Het is lange tijd populair geweest om Facebook te gebruiken als inlogmethode (OAuth) voor allerlei apps. Het voordeel daarvan was dat je je bij nieuwe apps en diensten kon aanmelden met je Facebook-gegevens, zodat je niet steeds een nieuw account hoefde te maken. Supergemakkelijk, maar het betekent wel dat je heel wat apps toestemming hebt gegeven om je account, vriendenlijst en andere persoonlijke informatie te raadplegen. Tegenwoordig zijn mensen wat voorzichtiger met deze OAuth-aanmeldingen, omdat ze zich steeds meer realiseren welke nadelen het heeft: de app krijgt niet alleen je mailadres, maar ook toegang tot allerlei andere gegevens.

Ook komt het nogal eens voor dat mensen meedoen aan een quiz-apps op Facebook (denk aan quizjes zoals: “welk hondenras past bij jouw sterrenbeeld?”). Ook daarvoor moet je je via Facebook toestemming geven en komen gegevens zoals je vriendenlijst bij derde partijen terecht. Je hebt er misschien ooit ook zelf aan meegedaan, omdat iedereen het deed. Maar inmiddels is het vijf jaar later en heeft de app nog steeds toegang tot jouw Facebook-gegevens.

Hoog tijd om daar iets aan te doen! In deze tip gaan we de toestemming die je aan allerlei apps en diensten hebt gegeven intrekken.

Wat is het probleem met Facebook en apps?

Sinds 2014 is het mogelijk om zelf te bepalen welke info je deelt met apps. Maar de realiteit is dat veel mensen ongezien op de knop drukken en daarbij toegang geven tot hun vriendenlijst, hobby’s, mailadres en andere gegevens.

Als je zelf heel zuinig met je privacy omgaat, kunnen je gegevens alsnog bij Facebook en allerlei partnerbedrijven terechtkomen, omdat je vrienden zonder nadenken op knoppen drukken. Facebook beloofde ooit wel dat ze geen vriendendata meer zouden delen met apps, maar regelmatig blijkt dat Facebook toch iets te vrijgevig is met het delen van data. Ook zijn er al jarenlang problemen met de beveiliging van inloggegevens. Niet alleen Facebook weet heel veel van je, ook allerlei apps van derden weten wie je bent, wie je vrienden zijn en wat je hobby’s zijn. Facebook geeft apps van derden ook toegang tot informatie van je vrienden, zelfs als die vrienden de app niet gedownload hebben en helemaal geen toestemming hebben gegeven. Zo kan jouw telefoonnummer of e-mailadres opeens terechtkomen bij een game waar jij nog nooit van hebt gehoord.

Facebook-toestemming intrekken voor losse apps

Kijk regelmatig even welke apps je toestemming hebt gegeven op Facebook en ruim het lijstje op. Grote kans dat er diensten tussen staan die je niet meer gebruikt. Zo verwijder je de toestemming voor een losse app:

Open de Facebook-app. Tik rechtsonder op de liggende streepjes om het menu te openen. Tik onderaan de lijst op Instellingen. Tik op Accountinstellingen. Blader omlaag en tik op Apps.

Tik op Apps en websites. Tik op ‘Aangemeld via Facebook’ als deze optie zichtbaar is. Je ziet nu een lijst met apps die je toestemming hebt gegeven. Tik op een app, blader omlaag en tik op App verwijderen. Je kunt nu mogelijk als tussenstap een lijst met redenen krijgen waarom je de app wilt verwijderen. Sla deze stap over door via de Terug-knop terug te keren naar het voorgaande scherm. Kies nu alsnog ‘Verwijderen’.

Sinds april 2018 heeft Facebook het gemakkelijker gemaakt om de toestemming voor meerdere apps in te trekken. Daardoor hoef je niet meer bij elke app op Verwijderen te klikken. In plaats daarvan klik je een willekeurig aantal apps aan en verwijder je ze daarna allemaal tegelijk.

Toestemming van apps beperken op Facebook

Soms wil je niet de toestemming van een app compleet intrekken, maar wil je wel paal en perk stellen aan de informatie die een app via Facebook krijgt. Je kunt dit doen door op een individuele app te tikken.

Tik op een willekeurige app, bijvoorbeeld Tinder, Spottales of Trivia Crack. Zet Zichtbaarheid van app altijd op Alleen ik. Zo voorkom je dat anderen in reclames te zien krijgen dat jij de app gebruikt. De hoeveelheid data die een app verzamelt is verschillend. Trivia Crack wil bijvoorbeeld vrij veel van je weten, terwijl Spottales alleen aan je openbare profiel en e-mailadres genoeg heeft. Vink zoveel mogelijk bolletjes uit. Openbaar profiel moet je altijd delen, maar e-mailadres en vriendenlijst is vaak optioneel.

Facebook-toestemming voor het platform intrekken

Ben je het helemaal zat en wil je toestemming voor het platform helemaal intrekken, dan kan dat ook. Let even goed op of je dit wel wilt, want het kan zijn dat je opeens bij allerlei apps en diensten bent uitgelogd!

Zo trek je de toestemming voor het Facebook-platform in voor alle apps en diensten:

Volg de stappen 1 t/m 5 hierboven om in de Facebook-app naar het menu te gaan en vervolgens naar Instellingen > Accountinstellingen > Apps. Tik op Platform. Tik op Bewerken. Tik op Platform uitschakelen.

Geen enkele app zal vanaf dat moment nog toegang hebben tot je toekomstige Facebook-data. Gegevens die ze eerder al van je hebben verzameld kunnen nog wel in externe databestanden opgeslagen zijn, dus daar is helaas niets aan te doen. Eventueel kun je bij elke app of dienst een verzoek indienen om je privédata te wissen, maar dat is veel werk en het is geen garantie dat de data écht weg is. Soms heeft die data zich als een olievlek verwijderd door te delen met allerlei andere partners, ook al is dit officieel niet toegestaan.

Daardoor is het lastig om helemaal ‘onzichtbaar’ te worden als je ooit actief bent geweest op Facebook.

Dat je data niet meteen gewist is, blijkt wel uit het feit dat je na het intrekken van de toestemming mailtjes kan ontvangen van diensten die nog over jouw e-mailadres beschikken. Zie het voorbeeld hierboven.

Toestemming intrekken op de desktop

Wil je bovenstaande aanpassingen liever niet in de mobiele Facebook-app maar op de desktop uitvoeren, neem dan de volgende stappen:

Ga naar Facebook.com in je browser. Tik bovenin de blauwe balk op het omlaag wijzende pijltje. Kies Instellingen > Apps Geef op het scherm Appinstellingen aan welke apps, games en websites toegang krijgen tot je gegevens.

Wil je nog meer Facebook privacytips, lees dan onderstaand artikel!