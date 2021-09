De Conditie-app legt verbrande calorieën, stappen en dergelijke vast. Je ziet dit terug in de activiteitenringen op de Apple Watch en op de iPhone. Soms werkt de app niet goed en krijg je geen bewegingsdata te zien. Ook worden je workouts niet geregistreerd. Er zijn meerdere oplossingen die je kunt proberen.

#1 Conditie-app afsluiten en opnieuw starten

Heel eenvoudig om meteen even te proberen is om de Conditie-app op je Apple Watch en op de iPhone af te sluiten en daarna weer te openen. Het afsluiten van Apple Watch-apps werkt als volgt:

Open de app die problemen geeft, in dit geval de Conditie-app. Houd de zijknop ingedrukt. Laat pas los als het afsluitscherm verschijnt. Laat de zijknop los en houd de Digital Crown ingedrukt. De app wordt afgesloten en het overzicht met apps verschijnt. Je kan de Conditie-app nu weer opnieuw openen.

Je kunt ook de app op de iPhone afsluiten en kijken of dit het probleem oplost. Nog steeds geen ringen zichtbaar? Ga dan door naar de volgende tip!

Bekijk ook Apple Watch apps afsluiten: zo werkt het (ook bij vastgelopen app) Op de Apple Watch is het mogelijk om apps geforceerd af te sluiten. In deze tip lees je welke stappen je moet volgen voor Apple Watch-apps afsluiten en herstarten.

#2 Zorg dat tracking van je beweging aan staat

Heb je instellingen gewijzigd op je Apple Watch, dan is het mogelijk dat je polsdetectie of het tracken van je beweging is uitgeschakeld.

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Ga naar Toegangscode > Draagdetectie en zorg dat de schakelaar aan staat. Ga op de iPhone naar Instellingen > Privacy > Beweging en conditie. Zorg dat de schakelaar aan staat bij Houd conditie bij.

#3 Zorg dat je de Apple Watch goed draagt

De Apple Watch moet vrij strak om je pols zitten om beweging te kunnen meten. Lukt het met gemak om een vinger tussen het bandje en je pols te steken, dan zit hij te losjes en is het niet goed mogelijk om je beweging te meten. Bovendien denkt de Apple Watch dan dat hij niet meer om je pols zit.

#4 Apple Watch loskoppelen en weer verbinden

Een oplossing die bij veel mensen blijkt te werken is het loskoppelen van de Apple Watch. Daarbij raak je geen gegevens kwijt. Er wordt een backup van je Apple Watch gemaakt, waarna deze wordt gewist en na het koppelen weer wordt gevuld met je apps en data. In veel gevallen is het probleem daarna verholpen.

Bekijk ook Apple Watch loskoppelen van je iPhone doe je zo Wil je je Apple Watch loskoppelen van de iPhone, dan lees je in dit artikel het stappenplan. Loskoppelen is een goed idee als je Apple Watch stuk is of als iemand anders jouw Apple Watch gaat gebruiken. In deze tip leggen we je alles uit over het loskoppelen van je Apple Watch.

#5 Apple Watch kalibreren

Legt de Apple Watch wel beweging vast, maar klopt het van geen meter? Heeft je partner heel andere waarden terwijl jullie allebei dezelfde wandeling hebben gemaakt? Dan is het tijd om de activiteiten van je Apple Watch te kalibreren. Dit doe je door in een gelijkmatig tempo te gaan wandelen, rennen of op een andere manier te sporten.

Bekijk ook Apple Watch meet je sportactiviteiten niet goed? Kalibreren helpt Meet de Apple Watch je wandelingen en hardloopsessies niet goed? Dan is het hoog tijd om te kalibreren! Deze tip legt uit hoe dat werkt en hoe je je conditiekalibratiegegevens herstelt, voor betere fitnessresultaten. Alles over het kalibreren van de Apple Watch lees je hier.

Andere oplossingen

Mochten bovenstaande oplossingen niet werken, dan zijn er altijd nog een paar vaste trucs die het proberen waard zijn:

Update je iPhone en Apple Watch naar de nieuwste versies.

Zet je iPhone en Apple Watch terug naar fabrieksinstellingen.

Dit laatste doe je alleen als echt niets meer werkt en je met nog meer problemen te maken hebt. Het is veel werk en het is vaak alleen nodig in de meest wanhopige gevallen.

Meer tips vind je hier: