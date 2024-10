Sommige winkels in de VS, Japan en andere landen blokkeren toegang voor Europese gebruikers. Soms heb je een VPN nodig om de site te kunnen bezoeken, maar lang niet altijd. Dit zijn tips om rekening mee te houden!

Stel dat je een uniek product wil hebben, dat alleen in de Verenigde Staten of in Japan verkrijgbaar is. Of je wilt een artikel op de Amerikaanse site van Mashable lezen, maar wordt telkens naar de Nederlandse site doorgestuurd. Omdat je in de EU woont kunnen sommige aanbieders de toegang blokkeren. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om aan de GDPR-voorwaarden te voldoen, willen extra publiek aantrekken op hun lokale sites of bezorgen alleen in eigen land. Door jou als Europese burger simpelweg te blokkeren, voorkomt dat een hoop gezeur en misverstanden. Maar soms wil je bewust een buitenlandse site bezoeken om iets te lezen of te bestellen. Een VPN biedt dan uitkomst.

Er zijn miljoenen online winkels, die zich richten op een regionaal publiek. Soms bieden ze producten die niet in jouw eigen regio beschikbaar zijn. Misschien wil je je favoriete Britse thee of koekjes bestellen, maar krijg je bij bezoek aan de website steeds meldingen dat er niet in Nederland wordt geleverd. Hetzelfde gebeurt als je bij Saks Fifth Avenue door de luxe merkartikelen wilt bladeren en er telkens aan wordt herinnerd dat je niet kunt bestellen.

Het kan ook gebeuren dat producten of diensten in een ander land veel goedkoper zijn, bijvoorbeeld als je een eSIM voor de vakantie wilt bestellen of een vliegreis wilt boeken. Vanuit Nederland kun je dan hogere tarieven te zien krijgen dan wanneer je bijvoorbeeld vanuit België of Portugal dezelfde website bezoekt. Het kan ook gebeuren dat een bedrijf korting wil geven in gebieden waar de verkoop maar langzaam op gang komt. Tot slot komt het voor dat buitenlandse online winkels soms het recht hebben om alleen in een specifieke regio te verkopen of dat er exportregels gelden. Zo heeft Xiaomi allerlei producten die eerst in China worden uitgebracht en unieke functies hebben die je ook wel eens zou willen proberen. Wil je zo’n product vanuit de Verenigde Staten kopen, dan kan er sprake zijn van extra heffingen, om oneerlijke concurrentie vanuit China de kop in te drukken. Het is dan goedkoper om te bestellen in een land waar die extra importheffingen niet gelden.

Werkt het ook voor winkelen in de Apple Store? Bij Apple kun je toegang krijgen tot de internationale versies van de Apple Store door simpelweg de URL aan te passen. Zo moet je voor Nederland bij http://apple.com/nl/ zijn en voor Duitsland is het http://apple.com/de/. Op een soortgelijke manier kun je naar Frankrijk (fr), Spanje (es) of Portugel (pt). gaan. Je hebt hier geen VPN voor nodig, maar er geldt wel een beperking: je kunt producten die in de Duitse Apple Store worden verkocht niet in Nederland laten bezorgen. Apple levert alleen op lokale adressen. Je kunt eventueel wel kiezen voor ophalen in een Duitse Apple Store of bij een Duits pakketpunt (bij voorkeur vlakbij de grens). Dit geldt ook voor andere landen: er wordt alleen geleverd in het land zelf. Let op dat je voor het ophalen je paspoort of ID-kaart moet meenemen, want een rijbewijs wordt in Duitsland niet geaccepteerd als ID. Een iPhone in het buitenland kopen was vroeger een populaire manier om de nieuwste producten in handen te krijgen. Tegenwoordig heeft dat niet zoveel zin meer, omdat de prijzen steeds dichter bij elkaar liggen. Het heeft alleen zin als je in landen zoals Turkije en Brazilië woont, waar Apple-producten door lokale regelgeving extreem duur zijn.

Werkt het ook voor diensten van Apple? Sommige diensten van Apple zijn alleen in de Verenigde Staten of in andere regio’s beschikbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor Apple News+, Fitness+ en dergelijke. Hiervoor heb je alleen een Amerikaans Apple ID nodig met voldoende saldo (aangezien het hier gaat om betaalde diensten). Ook hiervoor heb je geen VPN nodig. Er is wel een andere dienst waar je nu nog een VPN voor nodig hebt en dat is Apple Intelligence. Deze dienst zal voorlopig alleen in de VS en daarna in een beperkt aantal regio’s beschikbaar zijn, maar de EU-landen zijn expliciet uitgesloten. Bekijk ook Dit is Apple Intelligence, Apple’s eigen variant van AI: alles wat je moet weten Apple Intelligence is Apple’s eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple’s aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

Hou wel rekening met invoerkosten Hou er bij het winkelen in het buitenland rekening mee, dat invoer van producten van buiten de EU extra kosten met zich meebrengt. Je zult er invoerrechten over moeten betalen. Maar toch kan dit goedkoper uitpakken: door je camera-uitrusting in een land te kopen waar de prijzen lager liggen, kun je zelfs na het betalen van invoerrechten nog steeds goedkoper uit zijn. Het betalen van invoerrechten geldt natuurlijk niet als je een pak koekjes in het Verenigd Koninkrijk bestelt, bij je hotel in Londen laat afleveren en alles tijdens de vakantie opeet. We hebben een apart artikel over Apple-producten in het buitenland kopen en we leggen ook uit waarom Amerikaanse Apple-producten vaak goedkoper lijken (maar het niet altijd zijn).