App Store biedt nu universele aankopen voor Mac

Universele aankopen voor Mac

Het was al bekend dat universele apps voor de Mac eraan zaten te komen. Apple informeerde ontwikkelaars begin februari over de mogelijkheid om één prijs te vragen voor apps die dan op meerdere platformen te installeren zijn. Je krijgt de app dan voor de iPhone, iPad, Mac en eventueel ook Apple Watch en Apple TV, voorzover van toepassing. In een kort bericht op de website van Apple is nu te lezen dat het officieel van start gaat. Het geldt ook voor eenmalige in-app aankopen. Daarnaast is er een uitgebreidere uitlegpagina.



Apple roept ontwikkelaars op om een enkele bundle identifier te hanteren bij het maken van nieuwe apps in Xcode. Voor bestaande apps moet de ontwikkelaar de Mac-app aanpassen, zodat het dezelfde bundle ID gebruikt. De App Store regelt verder alles vanzelf: de app wordt herkend als één en hetzelfde, zodat je op de Mac ook gratis kunt downloaden, als je al op de iPhone of iPad had betaald.

Voor in-app aankopen kunnen ontwikkelaars ook zorgen dat het op alle platformen werkt. Je moet daarvoor een in-app aankoop aanmaken in App Store Connect en vervolgens StoreKit gebruiken om het toe te passen op alle andere platformen waar je het wilt ondersteunen.

Het doel van dit alles is het promoten van Catalyst, de oplossing om iPad-apps over te zetten naar de Mac. Apple wil hiermee bereiken dat er meer aanbod aan leuke Mac-apps komt. Ontwikkelaars steken nu erg veel tijd en moeite in apps voor de iPhone en iPad, maar de Mac komt vaak op de tweede plaats omdat het minder lucratief is om hiervoor te ontwikkelen.

Wil je het meteen proberen? Helaas… er zijn op het moment nog geen apps die gebruik maken van de universele aankoop. Dat heeft ermee te maken dat Apple Xcode 11.4 GM nog niet officieel beschikbaar heeft gesteld aan ontwikkelaars. Mogelijk gebeurt dat dinsdagavond, tegelijk met de release van iOS 13.4 en iPadOS 13.4.

App Store in 20 nieuwe landen

Apple heeft ook aangekondigd dat de App Store binnenkort naar 20 nieuwe landen komt. Voorheen stonden er 155 landen en regio’s op het lijstje. Daar komen nu 20 nieuwe landen bij, waaronder Marokko, Servië, Georgië, Afghanistan, de Malediven, Kosovo en Bosnië en Herzegovina. Afrikaanse landen zoals Ivoorkust, Zambia, Rwanda, Libië en Mozambique krijgen ook hun eigen App Store. Voorheen waren inwoners van deze landen gedwongen om een account van een ander land aan te maken.

Ontwikkelaars moeten een bijgewerkte licentieverklaring ondertekenen en de optie ‘New Countries or Regions’ aanvinken om te zorgen dat hun apps ook in de nieuwe regio’s beschikbaar komen. Vanaf 10 april gaat de App Store van start in de volgende nieuwe landen: