Je kunt meerdere App Store-accounts gebruiken op je iPhone en iPad, bijvoorbeeld twee Nederlandse accounts en een reeks buitenlandse accounts zoals Amerikaans, Japans of Spaans. Hoe werkt dat? Je leest het in deze tip!

De meeste iCulture-lezers hebben een Nederlands of Belgisch App Store-account. Maar soms kan het gebeuren dat je nog een tweede account wilt gebruiken, bijvoorbeeld apps die je voor je werk nodig hebt. Of apps die alleen via een buitenlandse App Store kunt downloaden. Een andere mogelijkheid is dat je bent gaan samenwonen met iemand die heel veel interessante apps heeft, zonder dat je meteen Gezinsdeling wilt inschakelen. In dat geval kun je meerdere App Store-accounts op hetzelfde toestel gebruiken. Je kunt gemakkelijk ertussen wisselen.

Wisselen tussen App Store-accounts

Je kunt gemakkelijk wisselen tussen meerdere App Store-accounts. Dit doe je via de Instellingen-app. Vanaf iOS 14 werkt dat zo:

Ga naar de Instellingen-app. Tik op je naam. Kies nu voor Media en aankopen en tik op Log uit. Log in met een ander Apple ID. Wacht even een paar seconden en je bent ingelogd.

Meerdere App Store-accounts op dezelfde iPhone

Voor het downloaden van apps heb je altijd een Apple ID nodig. Dit is een combinatie van mailadres en wachtwoord. Je kunt als gebruiker meerdere App Store-accounts aanmaken, maar dan heb je wel voor elk een ander mailadres nodig. Deze App Store-accounts kun je naast elkaar op je toestel gebruiken, waarbij je makkelijk kunt wisselen tussen iTunes- of App Store-accounts.

Als je zou willen, kun je wel tien accounts naast elkaar gebruiken op hetzelfde toestel. Je maakt het jezelf dan wel wat lastiger, omdat je steeds van account moet wisselen als je een bepaalde app via een specifiek accounts wilt downloaden. Bij boeken kun je te maken krijgen met problemen bij het synchroniseren via iCloud. Boeken die je via de iBook Store hebt aangeschaft, krijg je niet te zien als je met een van je andere accounts bent ingelogd.

Je kunt een Nederlands, Belgisch, Frans en Duits account combineren, maar je kunt zelfs een Japans of Australisch account aanmaken. Een Amerikaans iTunes-account kan bijvoorbeeld handig zijn als je apps wilt downloaden die alleen in de VS verkrijgbaar zijn.

Hoe je zonder creditcard of kadobon een nieuw iTunes-account voor een buitenlandse App Store aanmaakt hebben uitgelegd in een aparte tip, waarin we ook uitleggen wat de voor- en nadelen zijn van meerdere App Store- en iTunes-accounts.

90 dagen-limiet bij wisselen tussen accounts

Zoals we al vertelden, kun je bij sommige iTunes-diensten tegen problemen aanlopen als je meerdere accounts hebt, bijvoorbeeld de iBookstore of Apple Music. Apple hanteert de 90-dagen regel. Dit houdt in dat je je Apple ID pas na 90 dagen weer aan een ander apparaat mag koppelen.

Als je meerdere Apple ID’s alleen gebruikt voor het aanschaffen en onderling uitwisselen van apps, is er meestal niets aan de hand. Het enige waar je tegenaan zou kunnen lopen, is dat abonnementen via in-app aankopen niet goed werken, bijvoorbeeld een abonnement op flitspalen in een navigatie-app.

App Store-aankopen overzetten?

Heb je meerdere App Store-accounts gebruikt, dan raak je misschien de draad kwijt en weet je niet meer via welk account je een bepaalde app hebt aangeschaft. Gelukkig kun je in de App Store je eerdere aankopen zien.

Het kan dan handig zijn om de aankopen van meerdere App Store-accounts samen te voegen. Helaas kan dat niet, ook al vragen gebruikers er al jarenlang naar. Ook is het NIET mogelijk om aankopen van het ene account naar het andere over te zetten. Je zult dus steeds moeten onthouden welke accounts je hebt gebruikt voor welke app.

Bij gratis apps is dit niet zo’n groot probleem. Je kunt simpelweg de app opnieuw downloaden via je nieuwe account. Bij betaalde apps is dat wat lastiger, omdat je niet meermaals wilt betalen. Je zou in dat geval de accounts kunnen bundelen door Delen met gezin in te schakelen.

Twee accounts op dezelfde computer

Het is geen probleem om twee iTunes- of App Store-accounts op dezelfde computer te gebruiken. Beschikt jouw computer nog over iTunes, dan kun je inloggen met het gewenste account, uitloggen en vervolgens met een ander account weer inloggen. Gaat het om accounts van verschillende landen, dan krijg je het app-, muziek- of filmaanbod van het betreffende land te zien.

Het wisselen tussen de accounts gaat erg makkelijk: je ingevulde accountgegevens bepalen met welk account je op dat moment bent ingelogd. Elke account is altijd gekoppeld aan een bepaald land.

Twee mensen op dezelfde computer

Deze oplossing is ook handig wanneer twee mensen dezelfde computer gebruiken en elk hun eigen muzieksmaak en voorkeur voor apps hebben. Je gebruikt dan twee verschillende accounts op dezelfde computer, maar je zit elkaar niet in de weg.

De beste oplossing daarbij is om twee verschillende gebruikersaccounts (voor Mac of Windows) aan te maken, zodat je niet lastiggevallen wordt met de apps die door je huisgenoot/partner zijn gedownload. Bij het synchroniseren van je iPhone zorg je dat je bent ingelogd met het juiste Windows/Mac-account en met het juiste iTunes-account.

Twee accounts op dezelfde iPhone

Het omgaan met twee accounts op dezelfde iPhone (bijvoorbeeld een Nederlands en een Amerikaans account) kan soms wat ingewikkelder zijn.

De basisregel is dat je via Instellingen > je naam > Media en aankopen aangeeft met welk account je ingelogd wilt zijn. Zodra je nu een aankoop in de App Store probeert te doen (of je apps probeert te updaten) zul je merken dat je ofwel in de Nederlandse of Amerikaanse App Store bent ingelogd.

Het wisselen van account gaat vrij eenvoudig: je gaat weer naar Instellingen > je naam > Media en aankopen > Log uit. Vervolgens log je in met het gewenste account.

