Thuisdeling gebruiken voor muziek, films en andere media

Met Thuisdeling kun je muziek, films en tv-programma's afspelen op andere apparaten in je netwerk. Deze functie wordt ook wel Mediadeling genoemd en is in te schakelen voor apparaten die binnen hetzelfde huishouden worden gebruikt. Je kunt ook media delen met gasten en kijken welke muziek en films huisgenoten hebben gekocht.

Thuisdeling is iets anders dan gezinsdeling. Bij Thuisdeling ben je vrij om media binnen je eigen netwerk thuis te delen, op alle apparaten waarop je met je Apple ID bent ingelogd, maar ook met huisgenoten en gasten die op hetzelfde netwerk zijn aangemeld. Je hoeft dan niet een gezamenlijke betaalmethode te hebben en aan andere eisen te voldoen.

Thuisdeling inschakelen

Het was in iTunes altijd al mogelijk om je muziekcollectie met anderen te delen. Dankzij Thuisdeling wordt het echter nóg makkelijker om muziek te delen met huisgenoten.

Zo schakel je Thuisdeling in:

Ga op de Mac naar  > Systeemvoorkeuren > Delen. Kies Mediadeling en schakel het vakje Thuisdeling in. Voer je Apple ID en wachtwoord in. Klik daarna op Schakel thuisdeling in.

Je krijgt nu toegang tot alle computers op het thuisnetwerk die met dezelfde ID werken. Je kunt hierdoor muziek van de ene Mac, iPhone of iPad afspelen op een andere Mac. Je selecteert de bibliotheek door in iTunes te kiezen voor Muziek en dan onderaan de desbetreffende gedeelde bibliotheek te kiezen.

Je kunt bij het inschakelen ook nog wat opties aangeven, bijvoorbeeld of de afspeeltellingen moeten worden bijgewerkt en of je foto’s wilt delen via de Apple TV. Bij die laatste optie kun je ook nog aangeven of je alleen bepaalde foto’s of mappen wilt delen.

Computers autoriseren voor thuisdeling

Muzieknummers die je via de iTunes Store hebt gekocht mag je op maximaal 5 computers afspelen en dat regel je het gemakkelijkst via Thuisdeling en Mediadeling. Als je al 5 computers hebt geautoriseerd om materiaal af te spelen dat je in de iTunes Store of de Apple TV-app hebt gekocht, dan kun je Thuisdeling niet inschakelen op een zesde Mac. Je zult dan eerst de autorisatie van één of meer computers moeten intrekken.

Mediabibliotheek delen met anderen

Je kunt je mediabibliotheek delen met andere computers die zich in hetzelfde netwerk bevinden, ook als dit computers van huisgenoten zijn. Anderen hebben alleen toegang tot jouw mediabibliotheek als je Mac is ingeschakeld.

Zo schakel je het in:

Ga op de Mac naar  > Systeemvoorkeuren > Delen. Kies Mediadeling en schakel het vakje in bij Deel media met gasten. Klik op Opties en geef aan welke opties je wilt activeren, bijvoorbeeld als je een wachtwoord vereist en of je alleen geselecteerde afspeellijsten wilt delen.

Tip: Thuisdeling is ook geschikt om automatische downloads voor apps te activeren. Als je op meerdere apparaten hetzelfde Apple ID gebruikt voor aankopen in de App Store, dan zullen alle aangeschafte apps automatisch op al je apparaten worden geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je een gezamenlijke iPad in een huishouden gebruikt.