Er zijn allerlei manieren om het typen op de een smartphone of computer gemakkelijker te maken. Zo is er de functie tekstvervanging, waarmee je hele lappen tekst met een korte afkorting kunt intikken. Dit werkt ook op de Mac. Wat niet automatisch werkt op de Mac is het plaatsen van hoofdletters aan het begin van een nieuwe zin. Ook een punt als afsluiting van een zin zal op de Mac niet altijd automatisch werken. Terwijl je het heel gemakkelijk kunt instellen.



Op de Mac het je minimaal macOS Sierra nodig voor deze functie, zodat je je zinnen niet meer zelf met een hoofdletter hoeft te beginnen. Ook namen die je altijd met een hoofdletter schrijft, worden dan automatisch met een hoofdletter weergegeven. Je vindt deze instelling op de volgende plek:

Deze twee instellingen maken het typen op een Mac net even een stukje makkelijker. Bevalt dit niet, dan kun je het altijd weer uitschakelen via de stappen van hierboven.

Er zijn nog meer tips die het typen op het toetsenbord gemakkelijker maken op de Mac:

Grappig feitje: mogelijk hebben we deze instelling te danken aan Nederlander Sander Vreeburg. Hij stuurde in oktober 2015 een verzoek aan Tim Cook waarom deze feature wel in iOS werkte, maar nog niet in macOS, het toenmalige OS X. Of zijn mailtje geholpen heeft is natuurlijk de vraag, maar het zou toch leuk zijn als Sander er medeverantwoordelijk voor is.

Dear Mr Cook,

Every year I look forward to one new feature. One tiny new feature. A feature that would make the Mac a little better. Just a little.

And every year its missing. Every year this tiny new feature is missing in the new OSX.

Every year I get disappointed. Every time when the new OS X is released, I check one thing.

I go to the Mail app, Make a new message, type in a sentence…..

And every time when I start the next sentence, one thing is missing!

auto capitalization!

It’s a feature in iOS for years. Why not on the Mac.

Give me one good reason.

Kind regards,

Sander Vreeburg,

The Netherlands