Het is mogelijk om zelf een downloadlimiet voor de App Store in te stellen. Je loopt daardoor niet meer tegen die limieten aan en kan downloaden wat je wil. Of je beperkt juist hoeveel je kunt downloaden. Wij leggen je uit hoe je het instelt.

Data beperken (datalimieten) voor App Store-downloads

Als je een grote databundel hebt en graag de nieuwste games van Apple Arcade of apps uit de App Store downloadt, wil je niet dat je beperkt wordt door het formaat van de downloads. Apps en games die groter zijn dan 200MB, konden vroeger bijvoorbeeld niet via een mobiel netwerk download worden. Nu heb je de datalimieten van de App Store zelf in de hand.

Downloadlimiet voor App Store instellen of wijzigen

Om het limiet voor de App Store downloads in te zien of te wijzigen volg je deze stappen:

Open Instellingen. Scrol naar beneden en open App Store. Tik op Appdownloads.

Je kunt hier kiezen uit drie opties: Sta altijd toe, Vraag indien groter dan 200 MB of Vraag altijd. Het ingestelde limiet heeft alleen betrekking op het downloaden van nieuwe apps en updates in de App Store en niet voor overige content zoals films of Safari-downloads. Hieronder leggen we uit wat elke optie doet, zodat je zelf kunt kiezen wat geschikt is voor jou.

Sta altijd toe

Als je kiest voor de eerste optie zal je iPhone gewoon z’n ding doen als je een app van enkele gigabytes wil downloaden. Let op dat jouw iPhone niet weet hoeveel data jij nog over hebt in de maand. Dit heb je zelf in de hand. Ga je over je limiet, dan kan jouw provider daar kosten voor in rekening brengen.

Vraag indien groter dan 200 MB

Standaard staat de instelling op Vraag indien groter dan 200 MB. Als je een app downloadt die kleiner is dan 200 MB, wordt deze zonder vragen geïnstalleerd. Is de app groter, dan krijg je de vraag of je het zeker weet. Je kunt dan nog beslissen of je niet liever met wifi wil verbinden voordat je de download start.

Vraag altijd

Deze laatste optie is handig als je een kleine databundel hebt. Je krijgt dan bij iedere appdownload over het mobiele netwerk de vraag of je het zeker weet. Dus ook als de app slechts 10 MB groot is.

Maak je gebruik van dataroaming op de iPhone, dan vraagt je iPhone altijd eerst om toestemming. Apps en updates zullen in dat geval nooit automatisch worden gedownload. Zoals eerder gezegd, geldt de downloadlimiet alleen voor de App Store en dus niet voor andere downloads, zoals podcasts. Over het downloaden van grote podcasts op je iPhone hebben we een aparte tip.

