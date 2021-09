Apple Watch-wijzerplaat in nieuwe kleuren

Een van de nieuwe opties in watchOS 8 is dat je veel meer keuze hebt uit kleuren. Je hebt daarbij drie mogelijkheden: seizoenskleuren sinds 2015, de standaardkleuren en zelfgekozen kleuren. We lopen ze alledrie met je langs.

Wijzerplaat in seizoenskleuren

Apple brengt sinds 2015 nieuwe Apple Watch-bandjes op de markt, in kleuren zoals zadelbruin en donkermarineblauw. Deze kleuren kun je ook op je wijzerplaat instellen, zodat alles een mooi geheel is qua kleur. In watchOS 8 zijn alle seizoenskleuren aanwezig om in te stellen op je wijzerplaat. Weet je niet welk bandje je hebt, of in welk seizoen jouw bandje is uitgebracht? Op iCulture besteden we altijd aandacht aan de voorjaars- en najaarscollectie van de Apple Watch-bandjes, maar je kunt ook gebruik maken van de veelgeprezen Bandbreite-app.

Zo werkt het instellen van een Apple Watch wijzerplaat in seizoenskleur:

Ga naar de wijzerplaat die je wilt aanpassen. Druk op het scherm en tik op Wijzig. Scroll opzij om de kleur aan te passen. Blader omlaag en tik op het plusje. Tik op de melding om meer kleuren toe te voegen. Blader door de verschillende seizoenskleuren en kies er eentje uit.

Wijzerplaat in standaard kleuren

Je kunt ook kiezen voor een van de standaard kleuren, zoals blauw, grijs en dergelijke. Hiervoor neem je bovenstaande stappen 1 t/m 3:

Ga naar de wijzerplaat die je wilt aanpassen. Druk op het scherm en tik op Wijzig. Scroll opzij om de kleur aan te passen.

In het rijtje met kleuren zie je een horizontale lijn. Alles boven deze lijn is een standaardkleur.

Wijzerplaat in zelfgekozen kleur

Bij de standaard kleuren kun je ook nog zelf de tint aanpassen, zodat je de kleur helemaal op je outfit of je third party-bandje kunt afstemmen. Hiervoor kies je een van de standaardkleuren (zoals hierboven aangegeven). Tik met je vinger op de gekozen kleur en er verschijnt een slider, zoals op de screenshots hierboven. Je kunt deze omhoog of omlaag bewegen om de tint aan te passen.

Let op: dit werkt niet bij seizoenskleuren, je kunt dit alleen doen bij de seizoenskleuren die boven de horizontale lijn staan.

