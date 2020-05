Apple heeft speciale Pride-wijzerplaten waarmee je je steun voor de LGBTQ+ gemeenschap kunt tonen. In deze tip leggen we uit hoe je een van de Pride-wijzerplaten kunt instellen op jouw Apple Watch.

Pride-wijzerplaat op je Apple Watch

De Pride-wijzerplaat is geïnspireerd op de regenboogvlag en is gemakkelijk in te stellen, ongeacht welke generatie Apple Watch je gebruikt. Wel is het zo dat nieuwere Pride-wijzerplaten (sinds 2019) het best tot hun recht komen op de Apple Watch Series 4 en nieuwer, omdat de afbeelding tot in de uiterste hoeken doorloopt. Inmiddels zijn de nieuwe Pride 2020-wijzerplaten beschikbaar, die je kunt combineren met een Pride 2020 Apple Watch-bandje.

Pride-wijzerplaat instellen op Apple Watch

De makkelijkste methode is om de Pride-wijzerplaat rechtstreeks in te stellen op de Apple Watch. Je kunt kiezen uit Pride Analoog of Pride Digitaal.

Zo kun je een Pride-wijzerplaat instellen op de Apple Watch zelf:

Druk stevig op de wijzerplaat van je Apple Watch. Scroll helemaal naar rechts en tik op Nieuw. Draai aan de Digital Crown en zoek de Pride Analoog of Pride Digitaal wijzerplaat. Tik op het scherm om de wijzerplaat te kiezen. Druk daarna nogmaals stevig op het scherm en kies voor Pas aan. Draai nu aan de Digital Crown om de editie van 2020, 2019 of 2018 in te stellen.

Heb je een Nike+ Apple Watch, dan kun je nog enkele extra wijzerplaten kiezen.

Geniet van je nieuwe wijzerplaat! Draai aan de Digital Crown of tik op het scherm om de gekleurde lijnen in beweging te krijgen, alsof het gespannen draden zijn. Bij de meeste Pride-wijzerplaten kun je een dergelijk rimpeleffect teweeg brengen.

Met bovenstaande methode kun je de wijzerplaten Pride Digitaal en Pride Analoog instellen. Wil je meer mogelijkheden, dan kun je het beste instellen op de iPhone. Dit leggen we in de volgende stap uit.

Pride-wijzerplaat instellen op iPhone

Wil je meer controle over je instellingen, dan kun je het beste de Pride-wijzerplaat instellen via je iPhone.

Zo kun je de speciale Pride-wijzerplaten instellen:

Open de Watch-app op je iPhone. Tik onderin het scherm op het tabblad Wijzerplaten. Blader naar het tussenkopje Pride en tik op één van de wijzerplaten. Kies de wijzerplaat die je aanspreekt. Tik onderin het scherm welke complicaties je wilt zien, bijvoorbeeld Agenda. Tik op Voeg toe.

Meestal zal de nieuw toegevoegde wijzerplaat meteen zichtbaar zijn op je Apple Watch. Is dit niet het geval, dan kun je deze nog handmatig selecteren. Dit kan op de Apple Watch, maar ook op de iPhone:

Open in de Watch-app op de iPhone het tabblad Mijn Watch. Tik bij Mijn wijzerplaten op de Pride-versie. Tik nu op Stel in als huidige wijzerplaat.

Pride-regenboogkleuren voor bestaande wijzerplaten

Sinds 2020 kun je ook Pride-regenboogkleuren voor enkele bestaande wijzerplaten instellen. Het gaat hier om de wijzerplaten Cijfers Duo en Mono, Californië en Verlooptint. Het effect is heel verschillend en je hebt ook nog keuze uit verschillende weergaves en varianten, zoals je hieronder kunt zien.

Nike Pride-wijzerplaten

In 2020 heeft Apple ook speciale Pride-wijzerplaten voor de Nike+ Apple Watch uitgebracht. Het gaat hier om exclusieve wijzerplaten die alleen te zien zijn als je het Nike-horloge hebt. Instellen doe je op dezelfde manier als hierboven aangegeven. Het enige verschil is dat je als Nike-gebruiker wat meer keuze hebt.

Pride-wijzerplaten door de jaren heen

Apple brengt sinds 2018 speciale Pride-wijzerplaten uit. Ze zijn elk jaar weer verschillend.



Pride Digitaal wijzerplaten 2020, 2019 en 2018



Pride Analoog wijzerplaten 2020 en 2019

Daarnaast zijn er sinds 2020 de regenboogkleuren voor bestaande wijzerplaten:



Apple Watch wijzerplaten voor Cijfers Duo en Mono, Californië en Kleurverloop

Pride-bandjes voor Apple Watch

Je kunt de combinatie helemaal af maken met de speciale Apple Watch Pride-bandjes. Bijna elk jaar brengt Apple daar een nieuwe variant van uit. In 2020 is gekozen voor twee modellen: de normale sportband met strepen en een Nike-sportband met gaatjes in regenboogkleuren:

Kies je voor de Pride-wijzerplaten van hetzelfde jaar, dan zul je zien dat de kleuren van het bandje doorlopen over het scherm. Deze wijzerplaten zijn dan ook speciaal erop afgestemd.

Eerdere versies van het Pride-bandje kun je alleen nog tweedehands kopen.

Apple ondersteunt met de verkoop van deze bandjes het werk van organisaties die de belangen van de LGBTQ-gemeenschap behartigen. Deze organisaties, zoals GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, The National Center for Transgender Equality en Encircle in de VS en ILGA wereldwijd, zetten zich in om een positieve verandering teweeg te brengen. Een deel van de opbrengst van de Pride Edition-bandjes gaat naar deze organisaties.