VIP Mail-contacten

Wil je e-mailberichten van belangrijke personen gemakkelijker kunnen terugvinden? Dan kun je op de iPhone een VIP-lijst aanmaken. Alle e-mailberichten van personen die belangrijk voor jou zijn komen terecht in de VIP-inbox. Ontdek hoe je een lijst van belangrijke contactpersonen maakt, door ze in je adresboek te markeren.

Contactpersonen toevoegen aan de VIP-lijst

Zo markeer je contactpersonen als VIP:

Open een mailbericht van de belangrijke persoon. Tik op de afzender. Kies Voeg toe aan VIP.

Mailtjes van deze contactpersonen worden voortaan voorzien van een gele ster.

VIP-contacten bekijken

Je kunt de lijst met VIP’s als volgt bekijken en bewerken:

Ga naar de Mail-app op je iPhone of iPad. Als de postbussen niet in beeld zijn, tik je linksboven op Postbussen. Blader omlaag naar het item Vip en tik op de blauwe i. Je ziet nu de lijst met reeds toegevoegde VIP’s. Met Wijzig kun je de bestaande lijst bewerken. Tik op Voeg vip toe om een nieuwe persoon toe te voegen.

Wil je iemand aan je VIP-inbox toevoegen die niet in je adresboek staat, dan zul je deze persoon eerst met de hand moeten toevoegen.

VIP-meldingen instellen

Je bepaalt zelf hoe de meldingen van contactpersonen op jouw VIP-lijst binnenkomen. Ook achteraf kun je dit nog wijzigen.

Dit doe je als volgt:

Ga naar Instellingen > Berichtgeving. Ga naar de optie Mail. Onderaan de lijst vind je opties om de notificaties voor VIP-personen te wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld een afwijkend geluidje instellen als je een mailtje van een VIP ontvangt.

De functie VIP-contacten is iets anders dan het instellen van (telefoon)favorieten, waar we in onderstaand artikel meer over uitleggen.

Bekijk ook Favoriete contactpersonen instellen op de iPhone en iPad Stel favoriete contactpersonen in op je iPhone, zodat je ze snel kunt bellen en jou ze altijd kunt bereiken. Deze tip legt uit hoe je favorieten kunt instellen.

Slimme truc: jezelf als VIP instellen

Gekkigheid om jezelf als VIP in te stellen? Helemaal niet! Door jezelf als belangrijke persoon te markeren kun je e-mailtjes die je naar jezelf hebt gestuurd veel makkelijker terugvinden. Dat is vooral handig voor mensen die regelmatig lange artikelen of interessante informatie die ze op internet hebben gevonden, naar zichzelf sturen per e-mail. Vaak zie je ze daarna over het hoofd, maar met deze truc staan ze altijd in je lijst met belangrijke e-mail. Slim!

