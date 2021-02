Je kunt met Digital Touch kleine tekeningen in verschillende kleuren naar je vrienden sturen, maar wist je dat je de standaard kleuren zelf aan kunt passen? In deze tip lees je hoe je dat kan doen.

Digital Touch kleuren kiezen

Met Digital Touch maak je tekeningetjes op je Apple Watch en iPhone die je naar je vrienden kunt sturen. Tekenen kan in verschillende kleuren, maar wist je dat je niet alleen de beschikking hebt over de standaard kleuren? Met een handige truc selecteer je een kleurenspectrum waardoor je meer kleuren kunt gebruiken om mee te tekenen.



Als je er klaar voor bent om een mooie tekening naar een vriend via Digital Touch te sturen, kun je kiezen uit diverse basiskleuren. Standaard heb je hier de keuze uit zeven kleuren: blauw, groen, paars, rood, oranje, geel en wit. Er zijn echter meer kleuren dan op het eerste gezicht lijkt.

Zowel op de iPhone en iPad als op de Apple Watch kan je nog andere kleuren kiezen. Dit doe je als volgt:

Digital Touch-kleuren kiezen op Apple Watch

Open de Berichten-app en ga naar een gesprek. Tik op het Digital Touch-icoontje, te herkennen aan het hartje met twee vingers. Tik rechtsboven op het rondje met de huidige kleur. Hou vervolgens een willekeurige kleur ingedrukt (behalve wit). Het is niet nodig om extra hard te drukken. Versleep het rondje in het kleurenspectrum en tik op Gereed om een nieuwe kleur te kiezen.

Digital Touch-kleuren kiezen op iPhone en iPad

Open de Berichten-app en ga naar een gesprek. Tik in de rij van iMessage-apps op het Digital Touch-icoontje, te herkennen aan het hartje met twee vingers. Tik links op het gekleurde rondje. Hou daarna één van de beschikbare kleuren ingedrukt (behalve wit). Verschuif in het kleurenspectrum het rondje om een andere kleur te kiezen en tik op Gereed.

De nieuw gekozen kleur vervangt de andere standaard kleur die op die specifieke plek stond. Op deze manier is het dus mogelijk om niet alleen een andere kleur te kiezen, maar kun je ook zelf de kleurenindeling bepalen. Meer informatie over Digital Touch lees je in onze uitgebreide uitleg.