Apple heeft zoveel Apple Watch-bandjes uitgebracht, dat je gemakkelijk het overzicht kwijtraakt. Bandbreite is een nieuwe app waarmee je kunt zien welke officiële horlogebandjes zijn uitgebracht, welke in jouw collectie zitten of op jouw verlanglijsje staan.

Op het eerste gezicht lijkt Bandbreite misschien een app voor de echte Apple Watch-nerd, die een collectie van honderd bandjes heeft. Maar ook als je een stuk of tien horlogebandjes hebt, weet je misschien niet welke modellen je hebt en welke je nog wilt hebben. De app is ontstaan uit een poster met alle bandjes, die ontwerper Filip Chudzinski al sinds 2016 maakt en die in de zomer van 2020 een update kreeg. Daarna ontstond het idee om ook een app te maken, zodat je altijd zicht hebt op je collectie. Drie Franse ontwikkelaars en een Nederlander sloten zich aan bij het team en in een paar weken tijd werd deze app gemaakt en als betaversie uitgebracht via de Airport-app.

Daarna was de grote vraag: zou Apple het goedkeuren? Er staan immers heel wat foto’s van Apple-producten in. Maar die bezorgdheid bleek onnodig, want binnen 11 uur was de goedkeuring van het reviewteam al binnen!

Disclaimer: Als auteur van dit artikel ken ik de maker persoonlijk en heb meegedaan aan de betatest van deze app. Daarom hebben we geen review gemaakt en hebben we geen beoordeling van de app gegeven.



Bandbreite-app: wat kun je ermee?

Het bijzondere van deze app is dat alles correct is en erin staat, ook de pas aangekondigde collectie van het najaar van 2020. Je kunt dus precies zien welke officiële bandjes Apple heeft uitgebracht in de loop van de jaren. Ook enkele speciale bandjes staan erin, zoals de exemplaren die Apple alleen aan eigen personeel verstrekte na een Apple Watch-uitdaging om je ringen vol te maken.

Bij het opstarten van de app zie je meteen alle functies: suggesties voor nieuwe bandjes die je zou willen hebben, je collectie en wensenlijst, de complete collectie en de speciale ‘curated collections’ (bijvoorbeeld alle Pride-bandjes).

Voor elk bandje kun je een detailscherm opvragen met informatie over modelnummer, polsformaat, kleur, introductiemoment en meer. Er staat ook de oorspronkelijke verkoopprijs bij en via de drie puntjes bovenin kun je het exemplaar toevoegen aan jouw collectie of verlanglijstje. Je kunt ook een notitie toevoegen.

Je kunt de app gebruiken als naslagwerk, om bij te houden welke officiële bandjes er allemaal zijn verschenen en om te zien hoe ze heten en hoeveel sportbandjes er uiteindelijk zijn uitgebracht. Naast de bandjes van Apple zelf vind je er ook de bandjes van de officiële partners Nike en Hermès. Andere third party-bandjes vind je niet in de app, maar dat is een bewuste keuze. Het aanbod is te groot en te wisselend en met alleen de officiële bandjes heb je al je handen vol. Er zijn nu 423 officiële bandjes uitgebracht door Apple, waar je op allerlei manieren doorheen kunt bladeren.

Het leuke is natuurlijk dat je ook je eigen collectie kunt aanleggen, zodat je precies kunt zien welke je hebt. Op een aparte pagina krijg je inzicht in de statistieken: welke kleuren en modellen je het meest hebt en wat het totale zaakje heeft gekost – als je de adviesprijzen had betaald. Dat kan confronterend zijn en iets wat je misschien beter niet aan je partner kunt laten zien.

De app is voor een eerste versie verrassend compleet. Zo kun je het appicoontje aanpassen, zitten er stickers in en is er een widget. Verder is bijzonder dat de app meteen is gebouwd met iOS 14 in het achterhoofd. Daarbij is gebruik gemaakt van SwiftUI en is gekeken naar de mogelijkheden die Apple nu biedt voor ontwikkelaars.

Toch zijn er nog een paar kleine wensen voor versie 2.0. Zo zou het leuk zijn als je de oorspronkelijk aanschafprijs kunt invullen, liefst ook in euro’s. Meerdere valuta zal niet zo snel gebeuren, want dat maakt het beheren van de achterliggende collectie data te ingewikkeld. Op basis van de dollarprijs kan iedereen wel zijn lokale prijs in Hongaarse florint of Chinese renminbi uitrekenen. Het gaat uiteindelijk ook maar om een globale indruk.

Persoonlijk zou ik graag onderscheid willen maken tussen mijn kleine (38/40mm) bandjes en (42/44mm) bandjes, maar ik ben waarschijnlijk de enige met die wens. Eventueel kun je het in het notitievak kwijt, of weet je het wel uit je hoofd.

Als je echter goede ideeën hebt om de app nog beter te maken, staat het team daar uiteraard voor open. De app is volledig gratis en bevat de volledige functionaliteit. Bevalt de app, dan ontvangen de makers graag een donatie. Meer info vind je op bandbreite.watch.