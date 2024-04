Apple overweegt een functie in een toekomstige Apple Watch die gebruikers kan waarschuwen bij een mogelijke verdrinking. Dit ligt in lijn met veel andere functies van de smartwatch.

De Apple Watch is een handig hulpmiddel als je gaat zwemmen, bijvoorbeeld voor het bijhouden van je calorieën, het aantal baantjes dat je zwemt en meer. Maar als het aan Apple ligt, gaat de Apple Watch in de toekomst ook mensen redden die tijdens het zwemmen in de problemen komen. In een uitgebreid patent omschrijft Apple hoe een apparaat zoals een smartwatch anderen kan waarschuwen voor een mogelijke verdrinking.

Verdrinkingsdetectie op Apple Watch?

In sommige zwembaden is al een veiligheidssysteem aanwezig, bijvoorbeeld met camera’s, die gebruikers van het zwembad kunnen waarschuwen als er sprake is van een mogelijke verdrinking. Maar zo’n systeem is lang niet altijd haalbaar of praktisch, bijvoorbeeld in een meer of langs de zee. In het patent omschrijft Apple hoe sensoren op een smartwatch zoals een Apple Watch een mogelijke verdrinking kan herkennen. Er kan bijvoorbeeld tijdens het zwemmen sprake zijn van ongebruikelijke zwemgedrag, wat kan wijzen op een mogelijke verdrinking. Of de smartwatch herkent tijdens een zwemwork-out bepaalde hartproblemen, met een mogelijke verdrinking tot gevolg.

Al deze signalen kunnen opgepakt worden, waarna er een soort alarmsysteem in werking gezet wordt. De Apple Watch kan apparaten in de buurt waarschuwen voor een mogelijke verdrinking, bijvoorbeeld met voelbare, zichtbare en hoorbare signalen. Doordat omstanders vroegtijdig op de hoogte gebracht worden van een mogelijke verdrinking, kan er snel gehandeld worden. Snelheid is bij een mogelijke verdrinking van levensbelang. Zo’n verdrinkingsdetectie op een Apple Watch kan dus levensreddend zijn.

Meer maatregelen om je leven te redden

Deze mogelijke toekomstige functie past bij veel andere functies die de Apple Watch nu al heeft. De Apple Watch heeft al ongelukdetectie en valdetectie en kan je waarschuwen voor een hoge of lage hartslag. Apple licht deze functies ook geregeld uit, bijvoorbeeld bij de aankondiging van een nieuwe Apple Watch. Apple zegt geregeld berichten van gebruikers te krijgen waarin ze Apple bedanken voor het redden van hun leven met hulp van de Apple Watch. Lees ook onze gids met Apple-functies die je leven kunnen redden.