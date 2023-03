Alle batterijen in Apple-apparaten zijn onderhevig aan slijtage door gebruik. Hoe vaker een batterij opgeladen wordt, hoe minder hij van zijn oorspronkelijke capaciteit kan vasthouden. Dat is dan ook de voornaamste reden dat een batterij in de loop der jaren steeds korter mee gaat. Op de iPhone en Apple Watch kun je die zogenaamde batterijconditie eenvoudig achterhalen in de instellingen. Maar op de Apple Watch Series 6 van 44mm blijkt deze berekening minder nauwkeurig te zijn. En daar gaat Apple met watchOS 9.4 iets aan doen.



Batterijconditie Apple Watch Series 6 gekalibreerd met watchOS 9.4

In een supportartikel over de batterijen van de Apple Watch, schrijft Apple dat de accu in de 44mm Apple Watch Series 6 opnieuw gekalibreerd wordt na het updaten naar watchOS 9.4. Dat betekent dat de getoonde batterijconditie opnieuw en volgens Apple nauwkeuriger berekend wordt. In het geval van de Apple Watch Series 6 geldt het dus alleen voor het grote model en niet voor de 40mm-versie. Eerder deed Apple hetzelfde voor alle modellen van de Apple Watch Series 4 en Apple Watch Series 5, bij de update naar watchOS 9.

Dat betekent dat na het updaten naar watchOS 9.4 je mogelijk een betere of slechtere batterijconditie ziet dan nu het geval is. watchOS 9.4 is nu nog als beta beschikbaar, maar wordt later dit voorjaar (ergens in maart of april) voor iedereen uitgebracht. Een opnieuw berekende batterijconditie kan een groot verschil maken als je plannen had om de Apple Watch-batterij te laten vervangen.

De batterijconditie is niet alleen voor jezelf een graadmeter om te bepalen hoeveel van zijn oorspronkelijke capaciteit nog beschikbaar is. Apple gebruikt deze meting namelijk ook om te bepalen of je in aanmerking komt voor een batterijvervanging of niet. Doorgaans kom je alleen in aanmerking voor betaalde vervanging als de batterijconditie onder de 80% uit komt. Boven dit percentage zal Apple je verzoek niet inwilligen. Hoewel er gesproken wordt over batterijvervanging, wordt in het geval van de Apple Watch het gehele model omgeruild, voor de prijs van €99,- die geldt voor accuvervanging. Het opnieuw kalibreren van de batterijconditie kan dus het verschil maken of je wel of niet in aanmerking komt.

Je kunt de huidige batterijconditie bekijken via Instellingen > Batterij > Batterijconditie.