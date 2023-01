Siri en Shazam

De Shazam-app (link) maakt het mogelijk om muzieknummers razendsnel te herkennen, zodat je dat ene muzieknummer aan je bibliotheek kan toevoegen. Maar wist je dat je ook Siri voor Shazam kan gebruiken?. Hierdoor kun je met behulp van Siri muzieknummers herkennen, zonder dat je de Shazam-app hoeft te openen. In dit artikel leggen we uit hoe Siri met Shazam werkt en waar je de herkende nummers weer terug kunt vinden.

Siri muzieknummers laten herkennen via Shazam

Je herkent het wellicht wel: je hoort een leuk liedje op de radio of in een winkel, hebt geen idee van wie het is of hoe het heet, maar het nummer is al bijna afgelopen. Het ontgrendelen van je iPhone en het zoeken naar de Shazam-app om het liedje te herkennen, duurt dan misschien te lang. Siri is daarom een alternatieve en snelle manier om muzieknummers te herkennen. Het enige wat je hoeft te doen, is Siri oproepen en vragen hoe het nummer heet door te zeggen: “Hé Siri, Shazam” of als je het extra mooi wil maken: “Hé Siri, herken dit nummer”. Dit kan op alle apparaten, zoals je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Op de HomePod laat je Shazam naar een nummer zoeken door te zeggen “Shazam dit liedje”. Vervolgens luistert Siri en vertelt je de naam van het nummer en de artiest, al dan niet gevolgd door een grappige uitspraak.

Door Siri herkende muzieknummers terugvinden

Tegenwoordig vind je elk door Siri op de iPhone en iPad herkend nummer automatisch terug in de Shazam-app. Dit geldt niet voor nummers die je opgezocht hebt met de HomePod, Mac of Apple Watch. Open simpelweg de Shazam-app en kijk onderaan bij Mijn Muziek. Heb je de app niet? Er is gelukkig nog een andere plek waar de herkende nummers bewaard worden: in het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad. Dat vind je zo:

Zorg dat de Shazam Muziekherkenning is toegevoegd aan het Bedieningspaneel via Instellingen > Bedieningspaneel > Muziekherkenning. Open het Bedieningspaneel. Hou de knop van Muziekherkenning (te herkennen aan het Shazam-logo) ingedrukt. Je ziet nu de onlangs gescande nummers.

Voorheen werden door Siri herkende nummers opgeslagen in de iTunes Store-app. Het kopje Siri is daar nog steeds beschikbaar, maar nieuwe herkende nummers worden daar niet meer toegevoegd. Je vindt dit lijstje met voorheen herkende nummers zo:

Open de iTunes Store-app. Open het Muziek-tabblad links onderin en tik rechtsboven op de knop met de drie streepjes. Je vindt drie knoppen: Verlanglijst, Siri en Previews. Onder het kopje Siri vind je hier alle herkende nummers, mits deze beschikbaar zijn in de iTunes Store.

Op de Mac en pc vond je de herkende nummers voorheen in de Muziek-app (of iTunes voor Windows). Dat gold ook als je Shazam met Siri op bijvoorbeeld je iPhone had gebruikt. Hou er rekening mee dat het momenteel niet meer mogelijk is om nieuw herkende nummers via Siri op de Mac terug te vinden:

Open de Muziek-app of iTunes voor Windows. Ga naar de iTunes Store. Je vindt deze in de linkerkolom, te herkennen aan de paarse ster. Klik aan de rechterkant op Mijn verlanglijst. Rechts vind je vervolgens de lijst van herkende nummers door Siri.

Gebruik je toch liever een app om muziek te herkennen? Met deze apps voor muziek herkennen weet je altijd wat er gedraaid wordt.

