Je kan via Instagram-gegevens met andere apps en diensten. Het is een goede gewoonte om regelmatig even te kijken welke apps gekoppeld zijn. Zo kun je controleren welke apps met Instagram gekoppeld zijn en hoe je ze kunt verwijderen.

Sommige apps en diensten van derden bieden je de optie om verbinding te maken met je Instagram-account, zodat je bijvoorbeeld vanuit die apps foto’s naar Instagram kunt uploaden. Dit werkt ook andersom: je kan dan foto’s vanaf je Instagram-account importeren naar een andere app. Instagram geeft je controle welke apps en diensten je toestemming hebt gegeven om te verbinden met jouw Instagram-account. We vertellen je ook hoe je dit ongedaan kunt maken.



Instagram toestemming met apps verwijderen: zo doe je dat

Bij zo’n koppeling kan een externe app allerlei informatie van je Instagram-account bekijken, zoals je gebruikersnaam en foto’s. Gebruik je de app niet meer of wil je dit om een andere reden ongedaan maken, dan volg je simpelweg deze stappen:

Open Instagram en ga naar de instellingen via je profiel, de streepjes rechtsboven en gevolgd door Instellingen. Tik op Beveiliging. Kies voor de optie Apps en websites.

In het overzicht zie je welke apps en diensten gekoppeld zijn. Tik op Verwijderen om een app niet langer toestemming te geven.

Via de tabbladen bovenin kun je ook verlopen en verwijderde toestemmingen bekijken.

Zodra je een koppeling verwijderd hebt, verdwijnt deze uit de lijst. Zie je de optie nog niet of werkt het nog niet goed? Instagram rolt deze functie de komende zes maanden uit, dus check de app dan op een later moment nog eens.

Naast Instagram kan ook Facebook verbinding maken met apps van derden. In een andere tip lees je hoe je op Facebook toestemming van apps kan intrekken. Check ook onze andere tips over Instagram. Zo lees je in onze tip over Instagram tweestapsbeveiliging hoe je je account beter kan beschermen tegen hackers.