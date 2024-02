Apple is bezig zogenaamde 'ghost touches' te onderzoeken op de de nieuwste Apple Watch-modellen. Sommige klanten zouden er last van hebben, zo blijkt uit een interne memo.

De memo is deze week rondgestuurd aan erkende Apple-serviceproviders. Apple zegt dat het bedrijf op de hoogte is van een probleem met het aanraakgevoelige scherm bij de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2. Niet iedereen heeft er last van. Het gaat om valse aanrakingen op hun scherm, waardoor er iets lijkt te worden aangeraakt of geactiveerd, zonder dat de vinger op het scherm komt. Hierdoor ontstaat onverwacht gedrag, zoals het onbedoeld starten van een telefoongesprek of het niet kunnen invoeren van een wachtwoord.

Onverwachte aanrakingen op Apple Watch-scherm

Dergelijke spookaanrakingen kunnen zich ook voordoen als het scherm nat is, waardoor je het bijvoorbeeld onder de douche niet meer goed kunt bedienen. Maar bij de getroffen klanten is er sprake van een volkomen droog scherm. Apple raadt klanten aan om de nieuwste versie van watchOS te installeren, wat suggereert dat het probleem in een toekomstige watchOS-update kan worden opgelost. Er is geen informatie over de frequentie waarmee het probleem zich voordoet; wij hebben in ieder geval geen meldingen van lezers gehad.

Apple geeft erkende Apple-serviceproviders verder het advies om getroffen Apple Watch-modellen voorlopig niet te repareren, zolang het onderzoek nog loopt. Om de klanten toch iets van een oplossing te bieden, kunnen de serviceproviders proberen om de Apple Watch geforceerd opnieuw te starten. Dit doe je door de Digital Crown en de zijknop tenminste 10 seconden tegelijk ingedrukt te houden, totdat het Apple-logo verschijnt.

Heb jij last van dit probleem? Dan horen we dit natuurlijk graag in de reacties!