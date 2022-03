Als je graag films en series kijkt via je Apple TV, dan is het de moeite waard om eens naar de instellingen van de ondertiteling te kijken. Je kunt deze eenvoudig naar eigen smaak instellen. In deze tip lees je hoe dat werkt.

De Apple TV is uitermate geschikt om video’s mee te kijken op je televisie, zoals films en series. Er zijn veel soorten video-apps, zoals Plex en Infuse, terwijl je ook diensten als Netflix kunt gebruiken. In deze tip lees je hoe je de ondertiteling voor videos aanpast op de Apple TV HD en Apple TV 4K.



Ondertiteling Apple TV aanpassen

Standaard is de ondertiteling op de Apple TV niet zo mooi. Als je bijvoorbeeld via Netflix een serie kijkt, lijkt het wel of de ondertiteling met een typemachine geschreven is. Ook als je slechtziend bent, kan het handig zijn dat je de ondertiteling bijvoorbeeld wat groter instelt. Gelukkig kun je dit zelf eenvoudig aanpassen door deze stappen te volgen:

Start de Apple TV en open de Instellingen-app. Ga naar Algemeen > Toegankelijkheid > Ondertiteling en bijschriften > Stijl en kies voor Wijzig stijlen.

Kies voor Nieuwe stijl. Geef de stijl vervolgens een passende beschrijving. Daaronder vind je verschillende kopjes waar je de onafhankelijke onderdelen van de ondertiteling aan kunt passen.

Tekst: Pas hier het lettertype, de grootte en de kleur aan. Wij hebben gekozen voor Helvetica, Medium en Wit. Achtergrond: De ondertiteling kan met en zonder achtergrond verschijnen. Wil je de ondertiteling zoals op televisie, zet de achtergrond dan uit door bij Ondoorzichtigheid te kiezen voor 0%. Voor de kleur zelf kiezen wij Zwart.

Geavanceerd: Je kunt hier de ondoorzichtigheid van de tekst, de tekstrandstijl en tekstmarkering instellen. Wil je ondertiteling zoals op tv of de bioscoop, kies bij Tekstrandstijl dan voor Uniform. Bij Ondoorzichtigheid tekst kiezen wij voor Ondoorzichtig en bij Tekstmarkering selecteren we Zwart (standaard) en 0% (standaard). Belangrijk om te weten is dat je bij elke instelling die je aanpast de optie Video krijgt voorrang boven stijl uit zet. Hierdoor blijft jouw instelling behouden bij elke video die je kijkt, ook als de desbetreffende app zijn eigen instellingen heeft.

Elke wijziging die je aanpast, zie je terug in het voorbeeld aan de linker kant van het scherm. Keer vervolgens een paar schermen terug tot je weer bij de pagina Stijl bent. Zorg ervoor dat de zojuist ingestelde stijl (te herkennen aan je eigen gekozen beschrijving) geselecteerd is. Video’s die voorzien zijn van een ondertiteling, zoals bij Netflix, worden nu met de door jou ingestelde stijl getoond.

Wil je de instellingen voor ondertiteling aanpassen op iPhone of iPad, dan kun je dat via onderstaande tip doen.

Bekijk ook Ondertiteling bij films aanpassen op iPhone en iPad Ondertiteling bij films is handig als je slechthorend bent of moeite met Engels hebt. iCulture toont hoe je de iPhone en iPad zo kunt instellen dat de ondertiteling bij films automatisch verschijnt en legt uit hoe je de tekst naar eigen stijl aan kunt passen.