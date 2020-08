Selfies maken is een van de meest populaire manieren om je iPhone-camera te gebruiken. We maken nogal wat iPhone-selfies en met deze opties zorg je ervoor dat je er altijd prima op staat.

iPhone-selfies maken: dit zijn je opties

Met de tips uit dit artikel maak je mooiere selfies. Voorkom dat teksten gespiegeld op de foto staan, gebruik de portretmodus voor een mooi diepte-effect, pas de belichting voor portretten aan en zorg dat je gezicht goed verlicht is met de selfieflitser. Er zijn meer mogelijkheden om iPhone-selfies te maken dan je denkt! En mocht dat nog niet genoeg zijn, dan zijn er ook apps van derden waarmee je je selfies nog mooier kan maken!

Selfie maken met frontcamera

Het maken van een selfie vraagt niet zo heel veel uitleg. Je opent de camera-app, tikt op de knop om van camera te wisselen (twee ronddraaiende pijlen) en je ziet jezelf in beeld. Je kunt vervolgens het beste op één van beide volumeknoppen drukken om de foto te maken. Hierbij heb je wel het risico dat het toestel een beetje beweegt. Helaas is het bij selfies niet mogelijk om een foto met timer te maken.

Een andere optie is om te tikken op de sluiterknop onderin het scherm. Of je kunt iemand vragen om (buiten beeld) op deze knop te tikken. Maar ja, dan is het geen selfie meer en kun je beter de normale portretfunctie van de iPhone gebruiken.

Wil je geen uitgestoken arm in beeld, bij het maken van een selfie of portret, dan kun je ook een Bluetooth-knop gebruiken of (buiten beeld) de camera-app op je Apple Watch gebruiken als sluiterknop.

Selfie spiegelen op de iPhone

Een nadeel van zelfportretten die je met de frontcamera van de iPhone maakt, is dat de afbeelding altijd gespiegeld is. Dit kun je oplossen door na het maken van de selfie naar de Foto’s-app te gaan en de foto te spiegelen. Maar dat levert extra werk op.

Vanaf iOS 14 heb je de mogelijkheid om iPhone-selfies te spiegelen, oftewel om te keren. Dit werkt als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Camera. Zet de schakelaar aan bij Spiegel camera aan voorzijde.

Op sociale media is het gebruikelijk dat selfies gespiegeld zijn, maar als er leesbare teksten in beeld zijn is het wel zo prettig als die gewoon leesbaar zijn.

Portretmodus voor selfies op de iPhone

Op de iPhone X en nieuwer kun je ook gebruik maken van de portretmodus voor selfies. Heb je een iPhone 7 Plus of iPhone 8 Plus? Dan kun je ook portretfoto’s maken, maar het werkt bij deze toestellen alleen met de camera aan de achterkant. Op de iPhone 7 en iPhone 8 en eerder kun je officieel geen portretfoto’s maken, maar je kunt met wat apps voor een diepte-effect wel de portretmodus nabootsen.

Het maken van een selfie-portret doe je als volgt:

Open op de iPhone X en nieuwer de Camera-app. Veeg naar de modus Portret. Wissel naar de frontcamera (twee ronddraaiende pijltjes). Houd de camera voor je gezicht en maak een selfie met de volumeknoppen.

Je kunt ook portretbelichting toevoegen aan foto’s die je in selfiemodus hebt gemaakt. Hierbij heb je de keuze uit verschillende effecten, zoals toneellicht.

Op deze afbeelding zie je de opties voor het maken van portretten met de achtercamera (links) en de frontcamera (rechts). Je hebt dezelfde diepte- en belichtingseffecten, maar foto’s die je met de camera aan de achterkant maakt zijn vaak net iets mooier, omdat deze camera nét iets beter is. Ook heb je via de frontcamera niet de mogelijkheid om 2x in te zoomen. Maar dat wil je waarschijnlijk ook niet, als je zo dichtbij staat.

In beide gevallen kun je het diafragma aanpassen, zodat je meer control hebt over het ‘blur-effect’. Je kunt dit achteraf ook nog aanpassen.

Diepte-effect voor selfies aanpassen

Heb je een selfie in portretmodus gemaakt, dan zal de achtergrond vervaagd zijn. Je kunt dit achteraf nog aanpassen. Ook kun je achteraf nog wisselen tussen de verschillende varianten van portretbelichting.

Open de foto in de Camera-app. Tik op Wijzig > Diepteregeling voor het aanpassen van de vervaging. Of tik op Wijzig > Portretbelichting om het effect te wijzigen. Sleep de schuifknoppen naar links of rechts, totdat het effect naar jouw zin is. Tik op Gereed als je tevreden bent.

Selfieflitser gebruiken

Soms wil je selfies maken in een donkere ruimte, waardoor de gezichten niet goed tot hun recht komen. Het is in dat geval beter om iemand anders te vragen de foto te maken, want dan profiteer je van de Nachtmodus (op de iPhone 11 en nieuwer) en van de verbeterde fotokwaliteit van de camera aan de achterkant.

Is er niemand in de buurt om een portret van jou en je vrienden te maken, dan kun je ook gebruik maken van de selfieflitser op de iPhone. Hierbij licht het scherm korte tijd fel op, zodat gezichten goed belicht worden. We hebben hier een aparte tip over.

Speciale apps voor selfies en portretten

Selfies zijn zo populair dat er natuurlijk ook allerlei apps voor zijn gemaakt. Soms moet je hiervoor een speciale app installeren, maar het is ook mogelijk met apps die vermoedelijk al op je iPhone staan. Instagram is natuurlijk de ultieme app voor selfies en je vindt hierin dan ook heel wat filters en opties om te zorgen dat je er mooier of grappiger op staat.

