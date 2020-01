Zo open je je favoriete apps sneller op de Apple TV

Apps sneller terugvinden op de Apple TV

De Apple TV heeft tegenwoordig een eigen App Store waarin je allemaal apps kunt downloaden. Deze verschijnen dan in een raster op het beginscherm, maar als je veel apps gedownload hebt, kan het nogal een zoektocht zijn waar jouw favoriete app staat. In deze tip leggen we 3 manieren uit hoe je je favoriete Apple TV-apps snel kunt openen.





#1 Apps in mappen plaatsen

De Apple TV heeft de mogelijkheid om apps in mappen te plaatsen. Door ze in te delen in categorieën, vind je je favoriete app een stuk sneller terug. Maak bijvoorbeeld een mapje met games en sorteer de apps daarin bijvoorbeeld op alfabetische volgorde. Je kunt de mapjes ook zelf nog indelen in het beginscherm, zodat je je meestgebruikte categorie bijvoorbeeld vooraan kunt zetten. In onderstaande tip lees je hoe je een map op de Apple TV aanmaakt, zodat je het beginscherm wat logischer in kunt delen.

#2 Mappen in de bovenste rij plaatsen

Als je dan zo’n map op het beginscherm aangemaakt hebt en je je favoriete apps daarin gezet hebt, dan kun je de apps uit deze map eenvoudig snel openen. Apps die op de eerste rij staan, maken namelijk gebruik van het bovenste gedeelte van het beginscherm van de Apple TV. Bij apps zie je daar bijvoorbeeld de populairste video’s van de geselecteerde app, maar als je een map in de bovenste rij plaatst, kun je snel door de apps in die map bladeren. Plaats een map met apps in de bovenste rij en selecteer deze. In het bovenste gedeelte van het Apple TV-menu verschijnen dan snelkoppelingen naar de apps in deze map. Je bladert hier horizontaal door de apps die in deze map zitten. Druk er eentje aan en de app wordt geopend.

#3 Gebruik Siri om Apple TV-apps te zoeken

Siri op de Apple TV kun je gebruiken om het weer op te vragen of om je HomeKit-apparaten te bedienen, maar het is ook een handig hulpmiddel om snel apps op te starten. Met Siri vraag je bijvoorbeeld snel ‘Open Twitter’, waarna de Twitter-app direct opgestart wordt. Het werkt wellicht niet bij alle appnamen even goed, maar in de meeste gevallen opent Siri de juiste app zolang je de naam luid en duidelijk uitspreekt. Soms verstaat hij het Engels niet goed, maar weet dan toch de goede app erbij te pakken.

#4 Gebruik de Zoek-app om apps te openen

Op de iPhone is Spotlight een veelgebruikte manier om apps op te zoeken en op te starten. Op de Apple TV is er geen Spotlight-functie, maar wel een aparte Zoek-app. Als je deze Zoek-app opent, kun je daar de naam van de app intoetsen. Helaas zoekt de Zoek-app naar allerlei content, ook films, muziek en apps uit de App Store. Je kunt dit helaas niet in of uitschakelen, maar als een app een aparte naam heeft, vindt de Zoek-app hem snel genoeg. Helemaal als je gebruikmaakt van het automatische toetsenbord dat op je iPhone verschijnt als je tekst op de Apple TV wil invoeren.