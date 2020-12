Bekijk op de Apple TV welke apps veel opslagruimte in beslag nemen. Hoe kun je zien of je Apple TV opslag bijna vol is? Met de stappen uit dit artikel achterhaal je hoe je opslagruimte kunt vrijmaken en check je wat de opslagcapaciteit is.

De Apple TV wordt geleverd met 32GB of 64GB opslagruimte. Hoeveel je nodig hebt, is afhankelijk van de vraag hoe je je Apple TV gaat gebruiken. De hoeveelheid ruimte die apps gebruiken is wisselend omdat ze extra content downloaden zodra het nodig is. Hoeveel opslagruimte apps in beslag nemen, kun je op een eenvoudige manier controleren met deze tip.



Deze tip werkt alleen voor de Apple TV 4e generatie en nieuwer. Op oudere Apple TV’s kun je geen apps installeren.

Controleren hoeveel opslagruimte apps in gebruik nemen

Krijg je een melding dat de opslagruimte van je Apple TV bijna vol zit? Of ben je benieuwd hoeveel ruimte een app op je Apple TV inneemt? Dan kun je met de volgende stappen controleren welke apps de meeste opslagruimte in beslag nemen:

Ga naar Instellingen > Algemeen. Blader naar het kopje Gebruik en kies Beheer opslag.

Je ziet nu welke apps en games de meeste opslagruimte in beslag nemen. Ze staan gesorteerd op grootte. Eventueel kun je apps verwijderen van de Apple TV.

Hoe meer apps je downloadt en lokaal opslaat, hoe meer opslagruimte in beslag wordt genomen.

Vrije opslag op Apple TV checken

Helaas kun je niet zien hoeveel opslagruimte er nog vrij is op de Apple TV. Apple geeft in dit scherm alleen aan hoeveel ruimt een app inneemt, maar geeft geen indicatie van de totale vrije en gebruikte opslag. Voorheen was er ook een app in de App Store waarmee je dit kon checken, maar die bestaat helaas niet meer. Wil je toch weten hoeveel ruimte er nog ongeveer over is, dan moet je de opslag van alle apps bij elkaar optellen.

Video en muziek nemen geen opslagruimte in beslag, omdat die altijd gestreamd worden.

Hoeveel opslag heeft mijn Apple TV?

Wil je weten wat de opslagcapaciteit van jouw Apple TV is? Via de instellingen kun je dat gelukkig wel zien. Dat doe je zo:

Open de Instellingen-app. Selecteer Algemeen > Info. Bij Model zie je de opslagcapaciteit van jouw Apple TV.

Ben je van plan om een Apple TV te kopen en wil je alleen films, tv-series kijken en af en toe een game kijken, dan heb je aan het 32GB-model genoeg. Van plan om veel apps en games te downloaden? Kies dan voor 64GB. In onze keuzehulp Apple TV vergelijken zie je alle verschillende Apple TV-modellen bij elkaar.

