Ben je niet in staat om chatberichten in te tikken in iMessage, dan is er gelukkig een oplossing: je kunt ook audioberichten versturen. Voor het opnemen van spraak druk je op de microfoon en afspeelknop in iMessage. Maar het kan ook sneller.

Spraakberichten in iMessage

In de standaard Berichten-app kun je via iMessage audioberichten versturen. Dit is ideaal in situaties waarbij je niet in staat bent om langere teksten in te tikken. Bijvoorbeeld als je in de auto zit of druk bezig bent met iets anders. Dit kan op twee manieren: door op de microfoonknop te drukken of door in te stellen dat dit automatisch gebeurt zodra je de iPhone bij je oor houdt. De ingesproken hebben een goede audiokwaliteit. Apple gebruikt sinds iOS 12.2 het Opus .CAF-formaat op 24.000Hz, zowel op de iPhone, iPad als Mac. Het klinkt helderder en is beter verstaanbaar dan het .AMR-formaat op 8000Hz dat Apple eerder gebruikte.

Audiobericht inspreken in iMessage

Het inspreken van een spraakbericht is heel eenvoudig: je drukt op de microfoonknop. Je vindt deze knop rechts in het reactieveld. Houd de knop ingedrukt terwijl je spreekt. Als je klaar bent laat je de knop los.

iMessage audiobericht terugluisteren in iMessage

Na het inspreken van je spraakbericht kun je nog even controleren of het wel goed gelukt is. Je drukt hiervoor op de afspeelknop en je ziet tijdens het afspelen de voortgang. Ben je tevreden, dan druk je op de omhoog wijzende knop om het te versturen.

Audiobericht automatisch inspreken

Al deze kleine knopjes kunnen best lastig zijn om te bedienen, zeker als je grote vingers hebt. Je kunt het nog makkelijker maken door iMessage zo in te stellen, dat hij automatisch audioberichten opneemt en beluistert zodra je de iPhone bij je oor houdt.

Je kunt in elke iMessage-conversatie de iPhone tegen je oor houden om een audiobericht op te nemen. Vervolgens kun je direct beginnen met spreken, zodra je een zacht piepje hoort die aangeeft dat de opname is gestart.

Zie je een audiobericht verschijnen in de Berichten-app, dan houd je de iPhone bij je oor om te luisteren.

Zo stel je het automatisch inspreken van iMessage-berichten in:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone.

Blader naar Berichten > Audioberichten.

Zorg dat de schakelaar aan staat bij Houd bij oor om te luisteren.

Ga naar de iMessage-app, open een conversatie en houd de iPhone tegen je oor.

Hoor je een piepje, dan begin je te spreken.

Je moet nog wel even op het pijltje drukken om te verzenden.

Audioberichten bewaren of niet

Je kunt zelf bepalen of de audioberichten in iMessage worden bewaard. Vaak zijn het vluchtige berichtjes die je niet langere tijd wilt bewaren. Via de stappen hierboven (Instellingen > Berichten > Audioberichten) geef je aan of je de audioberichten na 2 minuten wilt verwijderen, of niet. In het laatste geval blijven de audioberichten bewaard. Ze nemen daardoor wel ruimte in op je iPhone, dus houd daar rekening mee. Eventueel kun je de audioberichten ook per stuk handmatig opslaan, als het om kleine aantallen gaat.

Goed alternatief voor voicemail

Door het instellen van deze optie krijgen de audioberichten in iMessage praktisch dezelfde functie als voicemailberichten. Het audiobericht heeft daarbij het grote voordeel dat je meteen ziet wie het heeft gestuurd, ook al heeft jouw provider geen ondersteuning voor visual voicemail. Andere apps hebben vaak ook de mogelijkheid om audioberichten te versturen, zoals WhatsApp en Telegram.