Apple Music op de iPod

De iPod is hét Apple-product dat volledig is gericht op muziek. Het is dus ook het ideale afspeelapparaat voor Apple Music, zou je denken. Toch zijn lang niet alle iPods er geschikt voor.

Geschikte iPods voor Apple Music

Deze iPods zijn geschikt voor Apple Music:

iPod touch 5e generatie (2012)

iPod touch 6e generatie (2015)

iPod touch 7e generatie (2019)

Deze iPods zijn niet geschikt voor Apple Music:

iPod touch 1e t/m 4e generatie

iPod nano

iPod shuffle

iPod Classic

De iPod touch is dus vanaf de vijfde generatie geschikt. Als je naast je iPhone nog een andere muziekspeler wilt gebruiken, bijvoorbeeld om te sporten, zou je kunnen overwegen om je bestaande iPod te upgraden naar een model dat werkt met Apple Music.

Apple Music vereist iOS 8.4

Dat alleen de vijfde generatie iPod touch werkt met Apple Music heeft ermee te maken dat minimaal iOS 8.4 is vereist. Dit was het moment dat Apple Music werd ingevoerd. In ons overzicht van iOS-versies kun je zien dat de iPod touch gen 4 nog te updaten is naar iOS 6, maar niet verder.

Momenteel is de iPod touch 7G (2019) het meest recente exemplaar.

Apple hanteert hiervoor deze prijzen:

Voor Apple Music is een internetverbinding vereist

Apple Music werkt met iCloud. Daardoor is het niet zo gek dat Apple Music ongeschikt is voor de sommige iPods. Het is een streamingdienst, waarbij je dus een internetverbinding nodig hebt. De iPod touch biedt ondersteuning voor Wi-Fi, maar alle andere modellen niet.

Overigens heb je wel de mogelijkheid om met Apple Music ook nummers offline op te slaan, zodat je ze overal kunt beluisteren. Maar daarvoor heb je iCloud-muziekbibliotheek nodig en dat werkt niet op de oudere iPods. Offline nummers opslaan op je Mac en vervolgens kopiëren naar een oudere iPod lukt dan ook niet.

Hoe zit het met DRM van Apple Music?

Je zou misschien denken dat het iets te maken heeft met kopieerbeveiliging, oftewel DRM. De nummers van Apple Music zijn inderdaad beveiligd met DRM. Apple gebruikt daarvoor de technologie FairPlay 2, die ze ook voor de kopieerbeveiliging van tv-series, boeken en films gebruiken. FairPlay 2 werd al in 2008 ingevoerd, dus in feite zouden alle iPods die sindsdien zijn verschenen er geschikt voor moeten zijn. Maar Apple heeft ervoor gekozen om dat niet toe te staan.

Lees ook: Apple Music en DRM: hoe zit dat?

Andere streamingdiensten op iPod gebruiken

Hoe zit het met andere streamingdiensten zoals Spotify, Tidal, Deezer en dergelijke? Die vereisten allemaal een app en het werkt dus alleen op iPods die op iOS kunnen draaien. Je zult dan een app moeten hebben die nog met iOS 6.0 of ouder werkt (voor de 4e generatie iPod touch). Helaas komt dat niet meer voor. De meeste andere muziekstreamingdiensten is iOS 11 of nieuwer vereist. Dit gaat dus niet werken.

Muziek afspelen op oudere iPods

Kun je dan helemaal niets meer op oudere iPods? Gelukkig heb je altijd nog de mogelijkheid om je eigen muziekbibliotheek af te spelen op je iPod, zoals altijd al mogelijk is geweest.

Deze nummers kun je nog wel gewoon op de oudere iPods afspelen.

Gekochte iTunes-muzieknummers met FairPlay-DRM.

Gekochte iTunes-nummers zonder DRM (vanaf ca. 2009).

Onbeveiligde mp3’jes en AAC-muzieknummers die je zelf hebt gedownload of geript.

Deze nummers kun je niet afspelen:

Nummers die niet lokaal in je iTunes-bibliotheek staan (vereist iCloud).

Nummers van Apple Music.

Als eigenaar van een iPod Classic of ander model waarop Apple Music niet werkt verandert er niets. Je kunt nog steeds muziek downloaden, in de Muziek-app of iTunes zetten en vervolgens naar je iPod slepen.