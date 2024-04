Steeds meer gebruikers kiezen voor een eSIM als ze overstappen naar een goedkoper iPhone-abonnement. Logisch, want bij een eSIM heb je geen fysiek simkaartje meer nodig. Smartphonefabrikanten houden hier rekening mee, door naast een normale simkaartpoort ook de mogelijkheid aan te bieden om één of twee eSIMs te gebruiken. Dit heet dualsim en is op de meeste iPhones mogelijk. Maar heeft een eSIM alleen maar voordelen, of zijn er ook wat nadelen? Dat vertellen we in deze tip!

Wat is eSIM?

eSIM staat voor ’embedded sim’. Dit is een digitale simkaart die als een chip is ingebouwd in de smartphone. Je hoeft dus bij het wisselen van de simkaart geen speciale tool meer te gebruiken en regelt alles via apps. eSIM brengt nog meer voordelen met zich mee, waar we verderop meer over vertellen. Op termijn zal de eSIM de fysieke simkaart wel gaan vervangen, maar zover is het nog niet. Dat komt onder andere omdat veel Android-toestellen nog geen eSIM of dualsim aan kunnen.

Apple biedt al sinds de iPhone XR de eSIM aan, dus grote kans dat jij er gewoon gebruik van kunt maken.

Hoe werkt een eSIM?

Een eSIM werkt op dezelfde manier als een fysieke simkaart: hij zorgt ervoor dat jij verbinding kunt maken met het mobiele netwerk van jouw provider. Tijdens het gebruik merk je geen verschil. Of je nu de verbinding opzet via een chip die in de simkaart zit, of een chip die zit ingebouwd in de telefoon, het gebruik is hetzelfde. Je kunt met een eSIM gewoon bellen, sms’en en internetten via het 4G- of 5G-netwerk.

Via je provider ontvang je een QR-code waarmee je je eSIM kunt activeren. Door deze te scannen kun je binnen enkele minuten de eSIM activeren. Het kan ook zijn dat je een eSIM via de app van de provider de eSIM moet activeren. In dat geval volg je de instructies in de app.

Voordelen van eSIM: waarom eSIM gebruiken?

Het gebruik van een eSIM heeft enkele voordelen ten opzichte van een gewone, fysieke simkaart.

#1 Een eSIM is sneller in gebruik te nemen

Bij een fysieke simkaart zul je moeten wachten tot de nieuwe simkaart in de brievenbus ligt. Vaak moet je hiervoor thuisblijven, omdat bij de bezorging een handtekening vereist is. Bij de eSIM hoeft dat niet. Je regelt het via de app en kunt de digitale simkaart direct activeren.

#2 Goedkoop online in het buitenland

Vooral in het buitenland is de eSIM erg gemakkelijk. Je hoeft niet meer een lokale telefoonwinkel op te zoeken om met handen en voeten uit te leggen dat je een simkaart nodig hebt. Met eSIM kun je dit al thuis regelen en op het moment dat je uit het vliegtuig stapt ben je al online.

#3 eSIM voor meer privacy

Wil je je telefoonnummer liever niet bekendmaken aan personen en bedrijven die je niet vertrouwt? Dan kun je een eSIM als gebruiken voor alle situaties waarbij je je telefoonnummer moet opgeven. Verkoop je regelmatig spullen op Marktplaats, dan wil je liever niet dat deze mensen je werkelijke nummer weten. En wil je meedoen aan een wedstrijd of kortingsactie, dan wil je ook liever niet je normale telefoonnummer gebruiken. Dat is beter voor je privacy.

#4 eSIM als tweede nummer

De eSIM kan ook handig zijn als je een extra nummer nodig hebt, bijvoorbeeld als zakelijk nummer of om werk en privé beter te kunnen scheiden. De goedkoopste manier om een eSIM als tweede telefoonnummer af te sluiten is bij Simyo, waar je voor 5 euro eenmalig een prepaid eSIM kunt aanvragen. Je hoeft maar éénmaal per halfjaar het nummer te gebruiken om te zorgen dat je tegoed blijft bestaan.

#5 Bereikbaar via meerdere nummers, maar niet altijd

Wil je buiten werktijden geen gezeur aan je hoofd? Dan kun je bij dualsim het ene nummer uitschakelen, terwijl je via het andere nummer toch bereikbaar blijft voor mensen die belangrijk voor jou zijn.

#6 Makkelijk wisselen van provider

Zeker bij het gebruik van prepaid eSIM is het erg gemakkelijk om van aanbieder te wisselen. Komt er een prepaid aanbieder bij met een beter aanbod? Dan kun je gemakkelijk een extra eSIM afsluiten en daarop overstappen. Dit geldt ook voor eSIM in het buitenland: ben je aan het rondreizen door verschillende landen, dan kun je voor elk land overschakelen naar de aanbieder die het goedkoopst is.

#7 Makkelijk wisselen van nummer

Veel mensen willen het liefst hetzelfde nummer houden, maar bij een eSIM die je voor nieuwsbrieven, kortingsacties en winacties gebruikt wil je na een tijdje overschakelen naar een ander nummer. Merk je dat je te veel spam krijgt of steeds door energie-aanbieders wordt gebeld? Dan zeg je gewoon de eSIM op die je als extra nummer gebruikte en vraag je weer een nieuwe eSIM aan, met een ander nummer.

#8 Minder plastic, beter voor het milieu

Bij een eSIM komt er geen plastic aan te pas. Er hoeft niets fysiek verplaatst te worden, dus er is ook geen extra uitstoot door bezorgdiensten. De chip zit namelijk ingebouwd en alles gaat digitaal.

#9 Geen simkaarttool nodig

Als je van simkaart wilt wisselen lukt dat zonder dat je een simkaarttool of ander scherp voorwerp zoals een paperclip hoeft te zoeken. Je regelt alles via de app.

#10 Meerdere apparaten op één bundel

Omdat de simkaart digitaal is, kun je deze activeren en gebruiken op meerdere apparaten. Wordt je iPhone gestolen, dan kun je op je nieuwe iPhone meteen weer je eSIM activeren en in gebruik nemen. Bij een fysiek simkaartje is dit een stuk moeilijker. Op termijn zou het zelfs nog mogelijk kunnen zijn om dezelfde mobiele bundel op meerdere apparaten te gebruiken, bijvoorbeeld ook in slimme huishoudelijke apparaten.

#11 Kwijtraken kan niet

Als het niet fysiek is, kun je het ook niet meer kwijtraken. Je hoeft de simkaart niet meer op een veilige plek op te bergen als bijvoorbeeld in het buitenland een lokale simkaart wilt gebruiken.

#12 Meer ruimte voor andere functies in de smartphone

Uiteindelijk zal de eSIM ervoor zorgen dat de ruimte voor het fysieke simkaartje in de smartphone helemaal niet meer nodig is. In de VS doet Apple dat al: daar kun je sinds de iPhone 14 alleen nog de eSIM gebruiken. De vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden voor een grotere batterij of andere onderdelen. De stof- en waterdichtheid van een toestel verbetert ook, als er minder openingen in de behuizing zitten.

eSIM nadelen: waarom niet gebruiken?

Een digitale simkaart heeft ook wat nadelen. Hieronder bespreken we ze stuk voor stuk.

#1 Van toestel wisselen is lastiger

Wanneer je een fysieke simkaart hebt, is het relatief gemakkelijk om van toestel te wisselen. Zelfs als je van Android naar iPhone overstapt! Je stopt de simkaart in je nieuwe smartphone en alles werkt vanzelf. Je telefoonnummer blijft hetzelfde en je bundel is meteen actief.

Bij een eSIM is dit niet altijd even eenvoudig. Soms zul je contact moeten opnemen met de klantenservice om te zorgen dat de eSIM op je nieuwe toestel wordt geactiveerd. Gelukkig kun je dit steeds vaker via de app van de provider regelen. De digitale simkaart op je oude toestel wordt dan automatisch gedeactiveerd.

#2 Meer keuzes betekent meer werk

Als je een eSIM als extra nummer hebt genomen, kun je zelf bepalen via welk nummer je bepaalde mensen belt. Dit geeft je veel meer mogelijkheden, maar kan ook stress opleveren. Via welke databundel gebruik je welke app? En hoe stel je in dat WhatsApp voortaan via je ándere nummer loopt? Dit zul je even zelf moeten uitzoeken.

#3 Meer kans op hacking

Het handige van eSIM is dat je alles op afstand kunt regelen: activeren, overzetten en inloggen. Maar dat betekent ook dat internetcriminelen een poging kunnen doen om jouw inloggegevens te achterhalen om in te loggen op jouw account. Vervolgens kunnen ze jouw mobiele nummer gebruiken om bijvoorbeeld beveiligingscodes per sms aan te vragen. Gebruik daarom altijd tweestapsverificatie, het liefst via een authenticatie-app. Sms’jes kunnen hackers onderscheppen, maar bij een unieke code die door een app wordt gegenereerd is dat een stuk moeilijker.

Conclusie: eSIM of simkaart?

Zoals je ziet zijn er veel meer voordelen van een eSIM, dan dat er nadelen zijn. Je stapt gemakkelijk over naar een andere provider, kun direct aan de slag en kunt een eSIM als tweede nummer gebruiken zodat je veiliger bent en meer privacy hebt. Het overstappen naar een ander toestel kan soms wat hoofdbrekens geven, maar providers zijn ermee bezig om dit gemakkelijker te maken, zodat je je eSIM binnen enkele minuten kunt activeren op je nieuwe toestel en het oude toestel automatisch gedeactiveerd wordt. Wil je het eens proberen, dan is een prepaid eSIM een goed idee. Maar je kunt ook je normale abonnement naar eSIM overzetten en sinds de iPhone 13 kun je zelfs twee eSIMs naast elkaar gebruiken.

Veelgestelde vragen over eSIM

