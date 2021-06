Als de nieuwste softwarefuncties worden aangekondigd, staan veel mensen te popelen om de beta's te proberen. Wat moet je doen om je daarop voor te bereiden? En hoe beslis of je de beta iets voor jou is?

Beta’s zijn in eerste instantie bedoeld voor ontwikkelaars, om alvast nieuwe functies te proberen en te kijken of hun apps nog goed werken onder de nieuwste versie van iOS, macOS enzovoort. Maar als gewone gebruiker kun je ook meedoen aan de publieke beta’s van iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS. Maar is dat wel een goed idee? In deze tip leggen we uit waar je rekening mee moet houden.

Wanneer beta’s testen?

Gedurende het hele jaar kun je meedoen aan de beta’s, maar het meest interessante moment is in de zomer als de nieuwe versies van iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS worden aangekondigd. Dit gebeurt altijd in juni tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC, waarna al vrij snel de betaversies voor ontwikkelaars beschikbaar komen.

Deze beta’s zijn op komst:

De publieke beta’s volgen een paar weken later. De hele zomer kun je meedoen en meerdere betaversies installeren totdat in september of oktober de definitieve versies uitkomen. De rest van het jaar zijn er beta’s van bijvoorbeeld iOS 15.1, 15.2 enzovoort.

Wel of niet meedoen aan beta’s?

Of je meedoet aan de beta’s is een persoonlijke keuze en is afhankelijk van allerlei factoren, zoals:

Ben je ontwikkelaar? Zo niet, dan heb je waarschijnlijk minder noodzaak om de beta’s te installeren en zal het vooral voor de lol zijn. Bovendien zijn voor jou eigenlijk alleen de publieke beta’s bedoeld.

Heb je een geschikt testtoestel? Wie slim is installeert de beta’s op een testtoestel, maar die moet je wel hebben liggen.

Ben je ervaren gebruiker? Beta’s kunnen nog allerlei verrassingen bevatten waardoor dingen niet meer werken. Als je daardoor snel in paniek raakt kun je beter even wachten.

Er zijn nog meer dingen die je moet overwegen:

watchOS beta’s kun je NIET meer downgraden naar een eerdere stabiele versie. Mochten er dingen misgaan, dan zul je een paar dagen/weken moeten wachten tot de volgende beta verschijnt.

Backups kun je NIET terugzetten op een eerdere versie. Heb je backups met iOS 15 gemaakt, dan kun je die niet gebruiken als je weer terug bent gegaan naar iOS 14.

Om de watchOS-beta te kunnen installeren moet je ook op de iPhone over de iOS-beta beschikken.

Voor beta’s op de Mac is het wat makkelijker. Je kunt de macOS beta op een partitie installeren zonder dat het je normale werk in de weg zit.

Zijn beta’s veilig om te installeren?

Installeer beta’s niet op een toestel dat je dagelijks nodig hebt en hou er rekening mee dat je soms wat data kunt kwijtraken omdat Apple bepaalde onderdelen kan resetten. Ook moet je er rekening mee houden dat je niet altijd backups kunt terugzetten. Op het moment dat de eerste (publieke) beta van iOS 15 beschikbaar is, kun je altijd weer terug naar iOS 14.x. Maar je kunt in dat geval alleen backups gebruiken die je eerder met iOS 14 hebt gemaakt, dus voordat je met beta’s bezig ging. Ze kunnen al een paar dagen of weken oud zijn en bepaalde data kan daarbij verloren gaan.

Is de beta voor jouw werk niet noodzakelijk, dan raden we aan om tot de derde of vierde beta te wachten. Rond die tijd komt ook vaak de publieke beta uit. Dit is een versie die volgens Apple stabiel genoeg is om op het algemene publiek los te laten. Ben je heel voorzichtig, dan kun je natuurlijk ook tot de derde of vierde versie van de publieke beta wachten. Uiteraard is het verstandig om online over ervaringen met de (publieke) beta’s te lezen, zodat je weet of er voor jou problemen kunnen opdoemen met apps en functies die je vaak gebruikt.

Op iCulture bespreken we de iOS beta problemen altijd in een apart artikel.

Voorbereiden op de (publieke) beta van iOS 15 en iPadOS 15

De stappen zijn voor iOS 15 en iPadOS 15 grotendeels gelijk. Voordat je aan de slag gaat met de beta willen we je toch nog een aantal punten op het hart drukken.

#1 Gebruik een testtoestel

Ja, echt! Zeker als je de ontwikkelaarsbeta installeert. De beta kan nog bugs bevatten en apps zijn nog niet geoptimaliseerd, waardoor ze mogelijk niet goed werken of de batterij snel leegtrekken. Bij een toestel dat je dagelijks gebruikt en hard nodig hebt, kan dat problemen opleveren. Voor de Mac adviseren we om een aparte partitie te gebruiken.

#2 Zorg voor een backup in iTunes of Time Machine

Maak voordat je aan de slag gaat, een iPhone-backup op de desktop, gemaakt met de meest recente stabiele versie van iOS 14. Door een backup te maken, kun je altijd weer terug als de beta toch niet bevalt. Maar zoals eerder gezegd: je kunt daarbij wel data kwijtraken omdat je beta’s van iOS 15 niet kunt terugzetten op iOS 14.

Het voordeel van een handmatige backup op de desktop is dat de kans een stuk kleiner is dat deze automatisch overschreden wordt door een nieuwe backup. Bij een iCloud-backup is de kans wel dat dit gebeurt. We raden daarom aan om altijd een iTunes-reservekopie te maken.

Bekijk ook Zo maak je een lokale backup van je iPhone of iPad (reservekopie) Wil je dat de gegevens op je iPhone of iPad niet verloren kunnen gaan? Lees dan in deze tip alles over een lokale backup maken op je Mac met iTunes of Finder. Van automatische backups tot het terugzetten van je reservekopie. Draadloos of via een kabeltje: zo maak je lokale backups en raak je nooit meer gegevens kwijt!

#3 Hou je Apple ID-gegevens bij de hand

Om de beta te kunnen installeren, moet je je Apple ID-gegevens bij de hand hebben om in te kunnen loggen op het ontwikkelaarsportaal of je aan te kunnen melden voor de publieke beta. Aanmelden voor de publieke beta kan via (beta.apple.com. Zorg er ook voor dat je een geschikt toestel hebt. iOS 15 is waarschijnlijk geschikt vanaf de iPhone 7 tot aan de allernieuwste iPhone. In ons artikel lees je meer over de geschikte iOS 15 toestellen.

Bekijk ook Is jouw iPhone geschikt voor iOS 15? En welke iPads krijgen iPadOS 15? Welke toestellen krijgen dit najaar iOS 15 en iPadOS 15? Op basis van geruchten is al wel iets af te leiden over de toestellen die gaan afvallen. Ook bij de iPad zijn er modellen die geen update meer krijgen.

Afmelden van beta’s kan altijd, waarbij je teruggaat naar de laatste stabiele versie.

Hieronder lees je meer over het installeren van de verschillende (publieke) beta’s. Deze zijn nog niet allemaal bijgewerkt voor de nieuwste versies: