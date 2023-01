Gratis ringtones maken voor je iPhone met de Muziek-app (of iTunes) Tips

Er staan allerlei standaard ringtones op je iPhone, maar soms wil je liever een eigen deuntje. Dat kan! Je kunt zelf ringtones maken voor je iPhone en dat kan zelfs gratis, in de Muziek-app of iTunes op de Mac. Volg de stappen in deze tip om van jouw favoriete nummer een beltoon maken.