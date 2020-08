De iPhone bevat een verborgen stappenteller. In deze tip leggen we uit hoe je de iPhone als stappenteller gebruikt en checkt hoeveel stappen je per dag hebt gezet.

Stappenteller op de iPhone

Wist je dat er een stappenteller in je iPhone zit? Daarmee kun je controleren of je je dagelijkse stappendoel hebt gehaald. Er zijn aparte stappenteller-apps te vinden in de App Store. Maar eigenlijk heb je die niet nodig, want als je een recente iPhone hebt, zit er standaard al een stappenteller in. Dit komt omdat alle huidige iPhones voorzien zijn van een zogenaamde motion processor, die al je bewegingen in de gaten houdt. In deze tip lees je hoe je de stappenteller kunt activeren, hoe je stappen telt en achteraf bekijkt of je de 10.000 stappen op een dag hebt gehaald.

Stappenteller: welke iPhones?

Alleen op iPhones met een motion processor heb je de stappenteller tot je beschikking. Deze processor meet alle bewegingen van je toestel, zodat allerlei apps het kunnen uitlezen. Je hebt minimaal het volgende nodig:

Stappenteller inschakelen

Zo activeer je de stappenteller op de iPhone:

Ga naar de Instellingen-app. Ga naar Privacy > Beweging en conditie. Zet de schakelaar aan bij Houd conditie bij. Kies eventueel de apps die je wilt gebruiken. Ga vervolgens lekker wandelen.

Stappenteller: metingen bekijken

Aan het einde van de dag kun je in de Gezondheid-app zien hoeveel stappen je hebt gezet:

Open de app Gezondheid. Ga naar het tabblad Ontdek. Zoek Stappen en tik erop. Je ziet hier in een grafiek hoeveel stappen je hebt gezet. Je kunt hier filteren op dag, week, maand of jaar. Tik op Toon alle gegevens om de exacte stappen te bekijken. Wil je de data vaker raadplegen, zet dan de schakelaar aan bij Zet in favorieten.

Behalve het aantal stappen kun je elders in de app ook zien hoeveel trapverdiepingen je hebt geklommen.

Wil je niet alleen weten hoeveel stappen je hebt gezet maar ook welke afstand je hebt afgelegd, zoek dan op het tabblad Ontdek naar Wandel- en hardloopafstand.

Helaas kun je met de stappenteller op de iPhone niet zien welke route je hebt afgelegd en hoe lang een bepaalde wandeling was. Heb je een wandelworkout gedaan, dan kun je het zien in de Activiteit-app en in apps zoals RunKeeper en vaak ook in speciale stappenteller-apps voor de iPhone.

Bekijk ook Handige stappenteller-apps voor de iPhone Met deze stappenteller-apps meet je hoeveel stappen je hebt gezet en hoeveel kilometer je hebt afgelegd. Kom in beweging met je iPhone!

Hoe werkt iPhone stappenteller?

De iPhone kan stappen meten dankzij een kleine chip, die in 2013 werd ingevoerd. Deze ‘M-series motion coprocessor‘ is een chip die sensordata verzamelt van de versnellingsmeter, gyroscoop en het digitale kompas in de iPhone. Hiermee is het mogelijk om de beweging en de richting ervan te meten. Zo weet de iPhone of je wandelt, rent, fiets of in een voertuig zit. Het kan op die manier meten hoeveel stappen je hebt gezet. Zo heel nauwkeurig is dit overigens niet, want eerder bleek al dat de iPhone zo’n 21% van de stappen kan missen. Dit is geen fout vanuit Apple, maar heeft vooral met de gebruiker te maken. Als je even opstaat om koffie te pakken of naar de wc te lopen neem je niet altijd je iPhone mee. Daardoor mis je meerdere metingen per dag.

Het voordeel van de motion processor is dat deze sensor data kan verzamelen zonder dat je batterij snel leeg loopt. Voorheen moesten apps op de achtergrond locatiedata blijven verzamelen, waardoor dit een grotere belasting van de iPhone-batterij betekende. Zelfs als je batterij leeg is kan de chip nog steeds data verzamelen en weergeven op het moment dat je toestel weer aan gaat.

Uiteraard heeft het verzamelen van bewegingsdata ook consequenties voor je privacy. De bewegingsdata wordt lokaal opgeslagen, maar voel je je er toch niet prettig bij dan kun je het verzamelen van bewegingsdata uitschakelen met de stappen in onderstaande tip.

Bekijk ook Gezondheid en bewegingsdata uitschakelen op de iPhone Wil je de Gezondheid-app verwijderen of voorkomen dat de app bewegingsdata verzamelt? Lees in deze tip lees je alles het uitschakelen van bewegingsdata in de Gezondheid-app zodat er geen gegevens meer worden verzameld over je lichaamsbeweging.

De meting van de stappen is het meest nauwkeurig als je je iPhone steeds in je broekzak draagt tijdens het lopen. Draag je de iPhone ook in een tas of rugzak, dan zijn de metingen minder nauwkeurig, omdat dit niet direct op je lichaam zit. Wil je stappen tellen tijdens het hardlopen, dan is een sportarmband misschien een beter idee.