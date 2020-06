Het opladen van een iPhone kan soms behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Gelukkig zijn er heel wat dingen die je kan doen om de laadtijd drastisch terug te brengen. In deze tip zetten we de beste tips op een rij!

Sneller je iPhone opladen

Recente iPhones zijn binnen dertig minuten voor vijftig procent volgeladen, dankzij de ondersteuning voor snelladen. Daarvoor heb je wel een snellader en een goede kabel nodig. Maar er zijn nog meer manieren om te zorgen dat je iPhone-batterij sneller weer klaar is voor gebruik.

#1 Gebruik een snellader

Met een snellader kun je je iPhone snel opladen. Je hebt hiervoor twee dingen nodig:

Een geschikte iPhone (vanaf de iPhone 8)

Een speciale oplader (die werkt met USB-C Power Delivery)

Het snelladen van iPhones en iPads werkt met en techniek die USB-C Power Delivery heet. Dit is ook de reden waarom je gebruik moet maken van een speciale USB-C-adapter. Je kunt hiervoor de adapter gebruiken die bij de nieuwere MacBooks wordt geleverd, maar je kunt ook een losse adapter kopen met de aanduiding Power Delivery. Beschik je hier niet over, dan kan het vaak al helpen om de stroomadapter te gebruiken die bij de iPads wordt geleverd, want die is vaak wat zwaarder en zal je toestel niet beschadigen. Je leest er meer over in onze tip over het opladen van je iPhone met een iPad-adapter.

Bij de iPhone 11 Pro (Max) krijg je een 18 Watt-adapter, die geschikt is voor snelladen. Bij alle andere modellen krijg je een tragere 5 Watt oplader. Hou er wel rekening mee dat snelladen een zwaardere belasting oplevert voor de batterij, waardoor deze sneller slijtage kan gaan vertonen. Die het daarom niet continu. Meer over het snelladen van je iPhone lees je in onze gids.

Bekijk ook Zo werkt iPhone snelladen: alles over de iPhone sneller opladen De nieuwste iPhones werken met snelladen, maar hoe werkt dit precies? Met deze tip halveer je de oplaadtijd van je geschikte iPhone, dankzij snelladen met een zwaardere adapter en een techniek met de naam USB Power Delivery. Je leest er hier alles over!

#2 Gebruik je iPhone niet tijdens het opladen

Als je tijdens het opladen gaat gamen of video kijken, kun je een eeuwig wachten tot de batterij weer opgeladen is. Als het mogelijk is kun je de iPhone beter even laten liggen.

#3 Gebruik een kabel en stopcontact

Draadloos opladen kan ook heel handig zijn, maar het gaat een stuk minder efficiënt dan via een kabel die rechtstreeks op het stopcontact is aangesloten. Ook kun je het beste niet via de USB-poort van je computer of via een powerbank opladen, want dat gaat meestal trager dan via het stopcontact. Gebruik je toch een hub of powerbank, check dan of er een speciale poort is voor snelladen. Vaak leveren ze een stroomsterkte van 2,1 Ampere in plaats van 1,0 Ampere.

#4 Gebruik de vliegtuigstand

Als de iPhone steeds verbinding moet maken met het draadloze netwerk en data moet ophalen, duurt het langer om je batterij weer opgeladen te krijgen. Heb je slecht bereik, dan kost het nog meer energie. Door je telefoon in de vliegtuigmodus te zetten zorg je dat energieverslindende functies niet meer actief zijn. De verschillen zijn niet spectaculair, maar wel merkbaar. Je bent wel even onbereikbaar als je toestel in vliegtuigmodus staat.

Bekijk ook Zo gebruik je de vliegtuigmodus (flightmode) op de iPhone Met de vliegtuigmodus op de iPhone kun je alle draadloze functies uitschakelen. Het is niet alleen handig in het vliegtuig, maar ook in het buitenland, om je batterij sneller op te laden en als je rust zoekt. In deze tip laten we zien hoe je de vliegtuigmodus op de iPhone aanzet, welke opties je hebt en waarom je de vliegmodus zou willen gebruiken.

Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app van je iPhone. Zet vliegtuigmodus aan. Of blader naar de opties voor WiFi, Bluetooth en Mobiel netwerk om alleen bepaalde functies uit te zetten.

Je zou ook het Bedieningspaneel kunnen gebruiken, maar dit zorgt er niet altijd voor dat alles echt uit gaat. Vaak blijft de iPhone nog verbinding houden met het Wi-Fi-netwerk waarmee je op dat moment bent verbonden.

#5 Zet allerlei onnodige functies uit

Je kunt het nog grondiger aanpakken, door allerlei functies uit te schakelen die niet nodig zijn. Zo zou je de locatievoorzieningen kunnen uitschakelen (via Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen).

Ook kun je het verversen van apps op de achtergrond uitschakelen (via Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond). Maar eerlijk gezegd vinden we dit nogal veel werk. Als de batterij weer vol is moet je al die functies weer handmatig inschakelen. In dit geval is het handiger om gewoon de hele iPhone uit te schakelen.

#6 Gebruik kabels en adapters van goede kwaliteit

Het probleem bij veel goedkope kabels is dat ze veel warmte produceren en niet zo heel efficiënt laden. Er zitten vaak ook minder beveiligingen tegen oververhitting in. Dat levert een aantal problemen op. Je iPhone-accu is minder snel opgeladen, je accu slijt sneller en je loopt risico op schade aan je toestel.

Let daarom op dat je een kabel van goede kwaliteit gebruikt, bijvoorbeeld een officiële kabel van Apple of eentje met MFi-keurmerk. Goedkope exemplaren zijn bijvoorbeeld te vinden bij IKEA.

Er zijn nog meer tips die je kunt overwegen. Zo is het van belang om te zorgen dat je altijd de laatste update hebt geïnstalleerd en apps regelmatig bijwerkt. Ben je benieuwd hoe snelladen op de iPhone werkt en welke kabels je ervoor nodig hebt? Lees dan onze aparte tip. Je kunt natuurlijk ook voorkomen dat je steeds moet opladen met onze tip om je iPhone-batterijduur te verlengen.