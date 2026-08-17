Het opladen van een iPhone kan soms behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Gelukkig zijn er heel wat dingen die je kan doen om de laadtijd drastisch terug te brengen. In deze tip zetten we de beste tips op een rij!

Recente iPhones zijn binnen dertig minuten voor vijftig procent volgeladen, dankzij de ondersteuning voor snelladen. Daarvoor heb je wel een snellader en een goede kabel nodig. Maar er zijn nog meer manieren om te zorgen dat je iPhone-batterij sneller weer klaar is voor gebruik. Dat komt vooral van pas als je even snel de deur uit moet en blijkt dat je iPhone bijna leeg is. Met deze tips kun je je iPhone sneller opladen.

iPhone sneller opladen: welke zijn geschikt voor snelladen?

Vanaf de iPhone 8 ondersteunt de iPhone snelladen, maar ook als je een ouder model hebt zul je merken dat met sommige van de onderstaande tips je iPhone net wat sneller oplaadt.

#1 Gebruik een snellader

Met een snellader kun je je iPhone snel opladen. Je hebt hiervoor twee dingen nodig:

Een geschikte iPhone (vanaf de iPhone 8)

Een speciale oplader van 20W of meer (die werkt met USB-C Power Delivery)

Het snelladen van iPhones en iPads werkt met een techniek die USB-C Power Delivery heet. Dit is ook de reden waarom je gebruik moet maken van een speciale usb-c-adapter. Je kunt hiervoor de adapter gebruiken die bij de nieuwere MacBooks wordt geleverd, maar je kunt ook een losse adapter kopen met de aanduiding Power Delivery. Beschik je hier niet over, dan kan het vaak al helpen om de stroomadapter te gebruiken die (tot voor kort) bij de iPads wordt geleverd, want die is vaak wat zwaarder en zal je toestel niet beschadigen. Je leest er meer over in onze tip over het opladen van je iPhone met een iPad-adapter.

Tegenwoordig krijg je geen stroomadapter meegeleverd bij je iPhone en iPad, dus je kunt het beste eentje kiezen met 20 Watt vermogen of meer. Bij de iPhone 11 Pro (Max) kreeg je een 18 Watt-adapter meegeleverd, die geschikt is voor snelladen. Bij alle eerdere modellen zat er een tragere 5 Watt oplader in de doos. Hou er wel rekening mee dat snelladen een zwaardere belasting oplevert voor de batterij, waardoor deze sneller slijtage kan gaan vertonen. Doe het daarom niet continu. Apple heeft wel allerlei maatregelen om de batterijconditie van je iPhone in stand te houden, waaronder geoptimaliseerd opladen van de iPhone.

Bekijk ook Zo werkt iPhone snelladen: alles over je iPhone sneller opladen De nieuwste iPhones werken met snelladen, maar hoe werkt dit precies? Met deze tip halveer je de oplaadtijd van je geschikte iPhone, dankzij snelladen met een usb-c adapter. Je leest er hier alles over!

#2 Gebruik je iPhone niet tijdens het opladen

Als je tijdens het opladen gaat gamen of video kijken, kun je een eeuwigheid wachten tot de batterij weer opgeladen is. Als het mogelijk is kun je de iPhone beter even laten liggen. Immers gaat het opladen sneller als je hem niet gebruikt en dus ook geen stroom verbruikt. Dat geldt ook als je een trage lader gebruikt.

Draadloos opladen kan heel handig zijn, maar het gaat een stuk minder efficiënt dan via een kabel die rechtstreeks op het stopcontact is aangesloten. Ook kun je het beste niet via de usb-poort van je computer of via een powerbank opladen, want dat gaat meestal trager dan via het stopcontact. Gebruik je toch een hub of powerbank, check dan of er een speciale poort is voor snelladen. Vaak leveren ze een stroomsterkte van 2,1 Ampere in plaats van 1,0 Ampere. Dat moet in ieder geval een usb-c-poort zijn.

Wil je toch liever draadloos opladen, dan raden we aan om een gecertificeerde MagSafe- of Qi2-oplader te gebruiken. Op de meeste iPhones kun je met MagSafe en Qi2 opladen met een snelheid van 15W, maar bij de iPhone 16 en nieuwer kun je tot 25W opladen met de nieuwste MagSafe-oplader van Apple. Zoek daarvoor naar het specifieke 2024-model, zoals in onze prijsvergelijker.

Prijzen MagSafe-oplader met kabel

#4 Gebruik de vliegtuigstand

Als de iPhone steeds verbinding moet maken met het draadloze netwerk en data moet ophalen, duurt het langer om je batterij weer opgeladen te krijgen. Heb je slecht bereik, dan kost het nog meer energie. Door je telefoon in de vliegtuigmodus te zetten zorg je dat energieverslindende functies niet meer actief zijn. De verschillen zijn niet spectaculair, maar wel merkbaar. Je bent wel even onbereikbaar als je toestel in vliegtuigmodus staat.

Bekijk ook Zo gebruik je de vliegtuigmodus (flightmode) op de iPhone In deze tip laten we zien hoe je de vliegtuigmodus op de iPhone aanzet, welke opties je hebt en waarom je de flightmode zou willen gebruiken. Het kan ook buiten het vliegtuig van pas komen.

De vliegtuigmodus inschakelen doe je via de instellingen van je iPhone. Je kunt daar ook alleen wifi, mobiel netwerk en/of Bluetooth uitschakelen. Je zou ook het Bedieningspaneel kunnen gebruiken, maar dit zorgt er niet altijd voor dat alles echt uit gaat. Vaak blijft de iPhone nog verbinding houden met het wifi-netwerk waarmee je op dat moment bent verbonden.

#5 Zet allerlei onnodige functies uit

Je kunt het nog grondiger aanpakken, door allerlei functies uit te schakelen die niet nodig zijn. Zo zou je de locatievoorzieningen kunnen uitschakelen (via Instellingen > Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen).

Ook kun je het verversen van apps op de achtergrond uitschakelen (via Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond). Maar eerlijk gezegd vinden we dit nogal veel werk. Als de batterij weer vol is moet je al die functies weer handmatig inschakelen. In dit geval is het handiger om gewoon de hele iPhone uit te schakelen.

#6 Gebruik kabels en adapters van goede kwaliteit

Het probleem bij veel goedkope kabels is dat ze veel warmte produceren en niet zo heel efficiënt laden. Er zitten vaak ook minder beveiligingen tegen oververhitting in. Dat levert een aantal problemen op. Je iPhone-accu is minder snel opgeladen, je accu slijt sneller en je loopt risico op schade aan je toestel.

Let daarom op dat je een kabel van goede kwaliteit gebruikt, bijvoorbeeld een officiële kabel van Apple of eentje met MFi-keurmerk. Goedkope exemplaren zijn bijvoorbeeld te vinden bij IKEA. Behalve de kabel is ook de stroomadapter natuurlijk van belang. Kies er een van Apple of een gerenommeerd merk, zoals Belkin, Anker of Mophie. Maar ook IKEA verkoopt goede stroomadapters. Maar een merkloze oplader bij AliExpress heeft niet onze voorkeur. In onze gids over usb-c-opladers voor iPhone lees je er meer over.

Bekijk ook Deze iPhone usb-c opladers raden we aan Heb je nog geen usb-c oplader voor je iPhone en wil je er eentje kopen? Of wil je je huidige oplader vervangen door een snellere? Wij helpen je met kiezen van een losse iPhone-oplader mét usb-c.

Er zijn nog meer tips die je kunt overwegen. Zo is het van belang om te zorgen dat je altijd de laatste update hebt geïnstalleerd en apps regelmatig bijwerkt. Ben je benieuwd hoe snelladen op de iPhone werkt en welke kabels je ervoor nodig hebt? Lees dan onze aparte tip. Je kunt natuurlijk ook voorkomen dat je steeds moet opladen met onze tip om je iPhone-batterijduur te verlengen.