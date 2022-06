iPhone-apps kunnen je waarschuwen voor komende afspraken, als er belangrijk nieuws is of als iemand met je wil chatten. Deze meldingen komen binnen in het Berichtencentrum op je iPhone of iPad. Hoe stel je ze in en wat zijn de mogelijkheden? Je leest het hier!

Apps kunnen op de iPhone en iPad gebruikmaken van zogenaamde notificaties. Dit zijn meldingen of waarschuwingen van apps die iets belangrijks te melden hebben. Bij rijke notificaties kun je er meteen op reageren. Als je een nieuwe app voor de eerste keer opstart, krijg je regelmatig de vraag of je berichten wilt ontvangen. Geef je toestemming, dan zal de app je waarschuwen zodra er iets belangrijks te melden valt. Een notificatie kan bestaan uit een melding op het scherm, een geluidje of een nummer op het appicoon.

Nieuw vanaf iOS 16: meldingen vanaf onderen op het toegangsscherm

Vanaf iOS 16 gaat de weergave van meldingen iets veranderen. Waar meldingen nu nog bovenaan het toegangsscherm verschijnen (onder het tijdstip), verschijnen notificaties vanaf iOS 16 vanaf de onderkant op het toegangsscherm. Je kan daarbij kiezen uit meerdere weergaves van je meldingen op het toegangsscherm: lijst, stapel of aantal. Standaard verschijnen meldingen als een stapel onderaan het scherm, maar je kan ook wisselen naar een lijst of alleen een weergave met een getal.

Notificaties op je iPhone en iPad: twee soorten

Er zijn twee soorten meldingen: lokale notificaties en push notificaties.

Bij een lokale notificatie gebeurt alles in de app zelf, zonder dat er een internetverbinding nodig is. De app moet daarvoor actief zijn op de achtergrond. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Herinneringen-app en de Agenda-app als je herinnerd wilt worden aan een afspraak of taak. Of denk aan de timer en wekker in de Klok-app, die een melding tonen op het tijdstip dat je hebt ingesteld.

Bij push notificaties is er een externe server die een berichtje naar jouw iPhone stuurt, op het moment dat er iets te melden valt. Zo krijg je een melding van de Mail-app en de Twitter-app op het moment dat er een nieuw bericht binnenkomt. Krijg je te veel meldingen, dan kun je dit beperken. Deze apps sturen alleen een melding als ze met internet zijn verbonden.

Je kunt de hoeveelheid notificaties beperken door ze voor bepaalde apps uit te schakelen of door je toestel op Niet Storen of een andere Focus-modus in te stellen.

Notificaties instellen

De instellingen voor notificaties vind je bij Instellingen > Berichtgeving. Blader je omlaag, dan kun je per app instellen welke notificaties je wilt ontvangen. Je kunt de meldingen helemaal uitschakelen, kiezen uit verschillende stijlen, wel/geen geluid en wel/geen voorvertoning. Ook kun je de meldingen van een app groeperen, zodat ze minder ruimte innemen.



Hier kun je het geluid uit zetten, maar je kunt ook andere instellingen voor meldingen zelf kiezen.

Notificaties bekijken

Je kunt recente meldingen op het toegangsscherm bekijken door je iPhone op te pakken of door je iPad uit sluimerstand te halen. Zolang het apparaat nog vergrendeld is kun je alleen zien welke apps een melding hebben gegeven. Of je ook een preview van de inhoud te zien krijgt, is iets wat je zelf bepaalt. Bij privacygevoelige apps zoals een bank- of chatapp zul je alleen een melding krijgen dát er iets te melden valt. Pas als je je toestel ontgrendelt kun je ook de inhoud lezen. Tik je op de melding om naar de bijbehorende app te gaan, dan zul je uiteraard ook de inhoud te zien krijgen. Je kunt previews van meldingen gemakkelijk uitschakelen.

Berichtencentrum

Alle notificaties die je binnenkrijgt zijn te vinden in het Berichtencentrum. Je opent het Berichtencentrum door vanaf de bovenkant van het scherm omlaag te vegen. Zodra je een notificatie hebt gelezen zal deze verdwijnen uit de lijst.

Tik op een melding om de app te openen die de melding heeft verstuurt.

Bij gegroepeerde meldingen kun je op de stapel tikken om alle recente notificaties te zien.

Veeg naar links over een melding om de opties te bekijken of om de melding te wissen.

Houd je vinger op de melding om snelle taken uit te voeren (dit werkt niet bij alle apps).

Er is één uitzondering: op de iPhone SE 2020 moet je bij het vegen over en melding op Bekijk tikken om de melding weer te geven en snelle taken uit te voeren.

Notificaties beheren

Je kunt op het toegangsscherm of in het Berichtencentrum meldingen beheren door er overheen te vegen, zoals hierboven aangegeven. Je kunt dan ervoor kiezen om de meldingen 1 uur stil te houden of de rest van de dag stil te houden. Ook kun je de meldingen helemaal uitschakelen of naar de instellingen gaan om de meldingsstijlen, geluiden en dergelijke aan te passen. Zo kun je precies aangeven van welke apps je een melding wilt krijgen en in welke vorm.

Notificaties plannen

Vind je het vervelend om de hele dag gestoord te worden door meldingen en raak je daardoor snel je concentratie kwijt? Vanaf iOS 15 en hoger kun je plannen op welke tijdstippen van de dag je een overzicht van notificaties wilt ontvangen. Je kunt de melding dan later lezen, op een moment dat het jou het beste uitkomt.

Het meldingenoverzicht wordt gesorteerd op basis van prioriteit. Daarbij wordt gekeken welke apps je het meest gebruikt. De meest relevante notificaties staan (als het goed is) bovenaan. Je regelt dit via Instellingen > Berichtgeving > Gepland overzicht en selecteert daarbij de apps die je in het meldingenoverzicht wilt zien. Vervolgens maak je een schema.

Meer uitleg vind je in onze tip over het geplande overzicht van notificaties.

Rijke notificaties

Rijke notificaties zijn interactief: dat wil zeggen dat je meteen vanuit de notificatie een handeling kunt uitvoeren, zonder dat je daarvoor de bijbehorende app hoeft te openen. Deze rijke notificaties laten meer zien van een app. Bij de standaard Berichten-app kun je bijvoorbeeld door een deel van de conversatie scrollen, zonder dat je de Berichten-app hoeft te openen. Je krijgt dan een betere indruk waar de nieuw ontvangen tekst over gaat. Andere apps kunnen ook afbeeldingen laten zien in meldingen en zelfs een kaartje tonen met bijvoorbeeld een locatie. Meer over rijke notificaties lees je in onze aparte tip.

Doen meldingen het niet? Dan helpen we je in een aparte tip verder op weg.

