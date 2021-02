De Apple TV 2 en Apple TV 3 uit respectievelijk 2010 en 2012 draaien niet op tvOS zoals de huidige twee modellen, maar hadden een eigen gesloten besturingssysteem. Dat betekent dat je er niet zomaar zelf apps voor kan downloaden. De zogenaamde kanalen die op deze oudere Apple TV-modellen beschikbaar zijn, zijn in samenspraak met Apple beschikbaar gemaakt. Dat geldt ook voor het YouTube-kanaal op de Apple TV 3. Nu blijkt dat er een einde komt aan YouTube op de derde generatie Apple TV.



YouTube op Apple TV 3 stopt

Een gebruiker van de Apple TV 3 kreeg bij het opstarten van de app de melding dat “vanaf begin maart, de YouTube-app niet meer beschikbaar is op de derde generatie Apple TV.” Dat betekent dat de app ergens de komende maand niet meer werkt en je dus geen YouTube-filmpjes meer kan kijken via dit kanaal op de Apple TV 3. YouTube adviseert het gebruik van de nieuwere Apple TV HD of Apple TV 4K of door gebruik te maken van AirPlay. Het is namelijk nog wel mogelijk om via de iPhone of iPad YouTube af te spelen op de Apple TV 3.

Al sinds april vorig jaar spelen er diverse problemen met YouTube op de Apple TV 3. Gebruikers konden geen muziekvideo’s afspelen en het probleem leek bij Google te liggen. Sindsdien zijn de problemen nooit helemaal opgelost. Nu heeft Google dus besloten om helemaal te stoppen met YouTube op de Apple TV 3.

In 2015 stopte Google al met de YouTube-app op de Apple TV 2. Gebruikers van een Apple TV HD of Apple TV 4K kunnen zonder problemen gebruik blijven maken van YouTube, omdat het daar om een moderne app gaat. Weet je niet welke Apple TV je hebt, check dan ons overzicht. Heb je een smart-tv, dan kun je vaak ook daar gebruikmaken van een YouTube-app.

Er gaan al lange tijd geruchten dat Apple werkt aan een nieuwe Apple TV met betere chip en nieuwe afstandsbediening. Dit model zou in 2021 uit kunnen komen, mogelijk al dit voorjaar. Het is daardoor niet verstandig om nu een nieuwe Apple TV te kopen. Als je toch niet kunt wachten, vind je hieronder de actuele prijzen.