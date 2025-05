De meeste mensen zullen Netflix vooral kijken op de televisie, waarbij het in principe niet zoveel uitmaakt via welk apparaat je kijkt. Of je nou de Apple TV, streamingbox van je provider of ingebouwde app van je smart-tv gebruikt: de tv-versie van Netflix ziet er grotendeels op alle apps hetzelfde uit. Vandaag heeft Netflix bekendgemaakt dat de tv-app een grote update krijgt die de app een stuk innovatiever moet maken.

De grootste verandering op het eerste gezicht is het nieuwe menu. In plaats van aan de linker zijkant, vind je in de nieuwe versie het menu gewoon bovenaan. Je vindt hier grotendeels dezelfde onderdelen, namelijk de zoekfunctie, startpagina, series, films, games en het My Netflix-tabblad. Sinds 2023 is er het My Netflix-onderdeel, waar je de films en series vindt waar je aan begonnen bent en degene die je leuk vindt, maar ook je kijklijst. Het nieuwe design biedt volgens Netflix een betere indeling voor de verschillende soorten content die Netflix biedt. De dienst focust allang niet meer alleen op films en series, maar ook op games en ook vaker op live evenementen. De nieuwe app moet dit soort content beter in beeld brengen. Met de terugknop keer je meteen terug naar het hoofdmenu, waar je in de app ook bent.

Op het Home-tabblad vind je nu betere aanbevelingen, waarbij het ook meteen duidelijker is waarom die film of serie aanbevolen wordt. Zo zie je dat iets op de eerste plek in de hitlijsten staat, maar ook er bijvoorbeeld een Emmy gewonnen is. De aanbevelingen moeten ook beter aansluiten bij de wensen van individuele gebruikers en passen zich aan naarmate je de app gebruikt, de trailers die je bekijkt en beoordelingen die je geeft. Het nieuwe design neemt tegelijkertijd afscheid van enkele knoppen uit het hoofdmenu. Zo is de Nieuw-optie verwijderd. Nieuwe toevoegingen en de top 10 vind je nu gewoon op het Home-tabblad.

Nieuwe Netflix-zoekfunctie en meer op mobiel

Tegelijkertijd laat Netflix weten dat de mobiele app ook wat updates krijgt. Zo wordt er generatieve AI toegevoegd aan de zoekfunctie. Dit is voorlopig nog alleen een opt-in beta. Met deze nieuwe zoekfunctie kun je natuurlijk taalgebruik gebruiken om nieuwe titels te zoeken. Dus in plaats van dat je zoekt op naam, acteur of genre, zeg je iets als “Ik zoek iets leuks en spannends”. Daarnaast gaat Netflix een nieuwe verticale videofeed testen, waarbij clips van films en series dus passend gemaakt worden voor het staande smartphonescherm. Beide mobiele verbeteringen worden dus nog niet breed uitgerold.

De vernieuwde tv-versie van Netflix wordt op dit moment uitgerold. Nagenoeg alle apparaten waarop je Netflix op de tv kan kijken, zullen de nieuwe versie krijgen. Het kan wel gebeuren dat het bij sommige apparaten wat langer duurt voordat de nieuwe versie zichtbaar is.