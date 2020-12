WhatsApp desktop krijgt bellen en videogesprekken

Met WhatsApp Desktop kun je berichten versturen vanaf je computer. Je kan WhatsApp op de Mac gebruiken, maar ook WhatsAppen vanaf je Windows-pc. De afgelopen jaren zijn veel functies van WhatsApp ook overgestapt naar de desktopversie, maar één functie bleef lange tijd afwezig: de mogelijkheid om te bellen via WhatsApp Desktop. WABetaInfo, die vaak nieuwe functies vroegtijdig weet te ontdekken, zegt nu dat de functie er spoedig aan komt.



Het was al enige tijd bekend dat WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om te bellen vanaf de computer, maar nu is het als beta voor een select aantal gebruikers beschikbaar. Rechtsboven in een chat zien betagebruikers naast de zoekfunctie een knop om te bellen of de videobellen. Zodra je hierop klikt, wordt het gesprek gestart. In een apart venster zie je zowel binnenkomende als uitgaande gesprekken.

Het is nog niet helemaal duidelijk of ook groepen ondersteund worden, maar de verwachting is dat dat wel het geval is. Behalve in de desktop app, komt de functie ook naar WhatsApp Web. In dat geval heb je geen app nodig, want voer je de gesprekken gewoon uit de browser. Hou er wel rekening mee dat in alle gevallen je iPhone wel een actieve internetverbinding nodig heeft, omdat WhatsApp op de computer nog steeds niet volledig zelfstandig werkt. Lees ook onze uitleg over bellen via WhatsApp.

Het bellen via de desktop is één van de nieuwe functies van WhatsApp die nog in ontwikkeling zijn. Waarschijnlijk komt de functie de komende weken voor iedereen beschikbaar. De afgelopen tijd is al een aantal van de functies uitgerold, zoals geanimeerde stickers en nieuwe manieren op chats op te ruimen.