Apple stopt na vier seizoenen met de Apple TV+ serie Mythic Quest. Deze serie over het leven van game-ontwikkelaars, is al sinds het begin van de streamindienst te zien. Speciaal voor de fans wordt de laatste aflevering in gewijzigde vorm opnieuw uitgebracht.

Toen Apple TV+ in 2019 van start ging, was het aanbod nog niet zo groot. Daardoor kreeg elke nieuwe serie veel aandacht, zo ook Mythic Quest. Maar na vier seizoenen komt er toch ineens een einde aan de serie. Dat komt nogal onverwacht, omdat het laatste seizoen oorspronkelijk met een cliffhanger eindigde. Daar hebben de makers nu iets op bedacht.

Mythic Quest stopt na vier seizoenen

De serie, van de makers van de komedieserie It’s Always Sunny in Philadelphia, is geproduceerd door Rob McElhenney. Hij speelt tevens de rol van Ian Grimm, het hoofdpersonage van Mythic Quest. Iam is de ontwikkelaar van de razend populaire multiplayergame Mythic Quest en in de serie volg je het wel en wee binnen het ontwikkelteam. Ubisoft, een van ’s werelds grootste gamebedrijven, werkte oorspronkelijk mee aan het ontwikkelen van de serie.

Het vierde seizoen van de serie ging afgelopen februari van start en eindigde met een cliffhanger. Maar een vijfde seizoen komt er helaas toch niet. In een statement tegenover Deadline zeggen de makers dat ze het moeilijk vinden dat de serie nu ten einde komt, maar dat ze tegelijkertijd trots zijn op de serie en de wereld die ze gecreëerd hebben. Daarbij bedanken de makers ook Apple, mede voor het goed afsluiten van de serie.

De laatste aflevering van het afgelopen seizoen, die oorspronkelijk op 26 maart werd uitgebracht, wordt aankomende vrijdag opnieuw uitgebracht met een aangepast slot. De cliffhanger wordt vervangen door een gesloten einde, zodat fans niet in vertwijfeling achter blijven.

Ben je nu op zoek naar een nieuwe favoriete serie? In onze wekelijkse rubriek Weekend kijktips zetten we elke week alle nieuwe films en series op de diverse streamingdiensten op een rij.