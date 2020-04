Gebruikers Apple TV 3 klagen over problemen met YouTube

De huidige Apple TV HD en de Apple TV 4K zijn de twee meest recente Apple TV-modellen en bieden de nieuwste functies van apps uit de App Store. De vorige generaties Apple TV hebben geen eigen App Store, waardoor alleen door Apple goedgekeurde ‘kanalen’ beschikbaar zijn. Op de derde generatie is er nog een aparte YouTube-app beschikbaar, maar gebruikers melden daar nu problemen mee. Het probleem speelt vooral met muziekvideo’s.



YouTube speelt geen muziekvideo’s op Apple TV 3

Op de derde generatie Apple TV lukt het niet om in YouTube muziekvideo’s af te spelen. Er verschijnt een foutmelding in beeld waarin staat dat er problemen zijn met het afspelen van deze content. Op Apple’s supportforum maar ook bij Google’s supportafdeling klagen gebruikers over het niet kunnen afspelen. Het probleem lijkt te spelen sinds eind maart.

Wat de oorzaak is, is lastig te zeggen. Een oplossing is nog niet beschikbaar. Het herstellen van de Apple TV en het verwijderen van cookies of cache heeft niet het gewenste effect. Je kan het probleem wel omzeilen door de video via AirPlay af te spelen vanaf een iPhone of iPad. Een Reddit-gebruiker die contact opgenomen heeft met Apple zegt dat het probleem bij Google ligt. Google heeft nog niet gereageerd, dus het is afwachten tot er een oplossing beschikbaar is.

Tot die tijd kun je dus een muziekvideo via AirPlay afspelen op de Apple TV. Je doet dit bijvoorbeeld door vanuit de YouTube-app op je iPhone of iPad in de video op het Chromecast/AirPlay icoontje te tikken. Vervolgens kies je in het menu voor AirPlay & Bluetooth devices en kies je de Apple TV waarop je dit wil afspelen.

Gebruikers van de vierde generatie Apple TV en de Apple TV 4K hebben geen problemen. Google gebruikt op die platformen haar eigen tv-versie van YouTube.