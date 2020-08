Facebook is het zoveelste bedrijf dat tegen Apple in het geweer komt. Tijdens de wereldwijde pandemie heeft Apple meer omzet en winst dan ooit gemaakt, onder andere dankzij de verkoop van iPads en Macs. Maar voor ontwikkelaars liep het allemaal minder soepel. Veel van hen raakten inkomsten kwijt of waren afhankelijk van freelancewerk, dat door de crisis plotseling wegviel. Als je dan ook nog 30% moet afdragen aan Apple, blijft er weinig over. Facebook heeft er zelf ook een belang bij om dit te zeggen.



Facebook heeft recent een nieuwe functie toegevoegd, namelijk betaalde online events zoals yogaklasjes en webinars. Het is een manier voor bedrijven en kleine zelfstandigen om geld te verdienen met videostreams en het is bedoeld om mensen er weer bovenop te helpen met een extra inkomstenstroom. Apple eist echter 30% op deze inkomsten, terwijl Facebook niets in rekening brengt en in feite het platform levert. Ook wilde Apple niet toestaan dat Facebook een eigen betalingssysteem implementeerde.

Facebook neemt het nu op verrassende wijze op voor de kleintjes: “Het is cruciaal dat alle techbedrijven eraan meewerken dat kleine bedrijven weer herstellen van COVID”, aldus Facebook-topvrouw Fidji Simo. “De reden waarom we Apple nu te kijk zetten, is dat we hopen dat ze met ons meedoen en geen vergoeding rekenen.” Google weigerde ook af te zien van de 30%, maar gaf wel toestemming om de betalingen via Facebook Pay te laten lopen.

Facebook rekent zelf niets

Facebook brengt geen kosten in rekening voor de live webcasts die mensen maken. In een blogpost legt de woordvoerster van Facebook nu uit dat er in de iOS-versie van Facebook een screenshot te zien zal zijn, waarin melding wordt gemaakt dat er 30% aan Apple moet worden afgedragen als je de betaling via de iOS-app uitvoert. Simo gaf aan, dat het nog onzeker is of Apple de nieuwe versie van de app met deze waarschuwing überhaupt goedkeurt.

Wel zal Facebook onder protest voldoen aan de App Store-regels, maar zegt er wel bij dat het vaak niet goed afloopt als ontwikkelaars de regels proberen te omzeilen door een andere betaalmethode te gebruiken. Ondertussen loopt er ook nog een conflict met Epic Games, de maker van Fortnite. Dit bedrijf heeft een rechtszaak aangespannen tegen zowel Apple als Google, omdat zij hun macht op een concurrentievervalsende manier zouden gebruiken. Wij vinden dan ook dat de App Store-regels niet meer van deze tijd zijn.