Als je iemand een WhatsApp-berichtje wil sturen, moet je daarvoor zelf ook een WhatsApp-account en de bijbehorende app hebben. Dat is al sinds de start van de chatapp het geval, net als bij nagenoeg alle andere chatapps. Maar de EU wil daar een stokje voor steken, met de nieuwe regelgeving van de Digital Markets Act. En het lijkt erop dat WhatsApp daar mee in gaat stemmen, want in een nieuwe beta is een scherm ontdekt waarin chats komen te staan met berichten die vanuit andere chatapps gestuurd zijn.



‘WhatsApp werkt straks ook met andere chatapps’

Het nieuwe scherm is ontdekt in de nieuwste beta van WhatsApp voor Android, door WhatsApp-graver WABetaInfo. Dit account staat bekend om het ontdekken van nieuwe functies in de code van WhatsApp en dat is ook nu weer het geval. Het scherm is nog niet toegankelijk voor gebruikers en toont ook op dit moment nog niets, maar het laat wel zien waar WhatsApp aan werkt. In het aparte scherm, genaamd Third-party chats, zouden al je gesprekken komen met mensen die jou vanaf een andere chatapp een bericht sturen. Iemand kan dan dus vanaf Telegram of Signal jou een bericht in WhatsApp sturen, zonder dat diegene WhatsApp nodig heeft.

WhatsApp is één van de zogenaamde gatekeepers voor de Digital Markets Act, zo stelde de EU afgelopen week vast. Door de stevige marktpositie en het grote aantal hoeveelheid gebruikers, zijn veel mensen bijna verplicht om WhatsApp te gebruiken om berichtjes te kunnen sturen naar iemand anders. Gebruikers die geen fan zijn van WhatsApp, hebben de app dan ook vaak alleen maar op hun toestel staan omdat ze anders geen berichtjes kunnen sturen met vrienden of familie. Voor die groep lijkt de wijziging dus meer dan welkom te zijn.

WhatsApp moet namelijk voldoen aan de nieuwe regels, die stellen dat chatapps zich open moeten stellen. Het is op dit moment nog wel wat onduidelijk wat dit precies gaat betekenen voor de end-to-end versleuteling van WhatsApp, al lijkt het erop dat dit wel behouden moet blijven. Welke andere chatapps je dan een bericht laten sturen naar WhatsApp, is aan die chatapps zelf. Zij moeten hiervoor ondersteuning inbouwen, als zij hun gebruikers die mogelijkheid willen bieden. Maar WhatsApp is volgens de EU-regels verplicht om andere chatapps in ieder geval die optie te bieden.