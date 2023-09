Viaplay-abonnement gaat in 2024 veranderen, dankzij een strategische samenwerking met F1. Voor Nederlandse kijkers houdt het in, dat je vanaf volgend seizoen bij je Viaplay-abonnement ook toegang krijgt tot F1 TV Pro

Viaplay bezit momenteel de rechten van de Formule 1 in Nederland en dat blijft ook in 2024 zo. Maar je krijgt wel meer mogelijkheden om te kijken. Het is niet meer nodig om een apart abonnement op F1 TV Pro af te sluiten, want dat krijg je er gratis bij, dankzij de aangekondigde samenwerking. Eerder gebeurde dit al toen Ziggo Sport de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen had. Bij F1 TV Pro heb je nog meer mogelijkheden om te kijken naar de vrije trainingen, kwalificaties en races, met daarnaast speciale programma’s en documentaires over autosport. Bij elke race kun je meekijken met de coureur en je krijgt realtime statistieken. Dat wordt dus voortaan op twee schermen tegelijk kijken!



Dit verandert er voor mensen met een Viaplay-abonnement

Heb je een Viaplay-abonnement? Dan krijg je er vanaf 2024 gewoon toegang tot F1 TV Pro bij, zonder dat je er extra voor hoeft te betalen. Wat er na 2025 gebeurt is onzeker. De rechten van de Formule 1 vallen dat jaar weer vrij en het is nog maar de vraag of Viaplay voldoende geld heeft om een goed bod neer te leggen. Het bedrijf zou een investeerder hebben aangetrokken om toch mee te kunnen doen in de race. Er is echter een andere kaper op de kust: Ziggo Sports, dat voorheen de rechten had en onder Nederlanders iets meer geliefd was vanwege de commentaren van Olav Mol en Jack Plooij. Zij zijn momenteel alleen nog te horen via Grand Prix Radio.

Bekijk ook Viaplay blijft in Nederland, maar vertrekt wel uit andere landen Viaplay blijft actief als streamingdienst in Nederland. Onlangs werd duidelijk dat Viaplay in de problemen zat. Er gaan dan ook banen verdwijnen, maar de streamingdienst trekt zich niet terug uit Nederland.

Dit verandert er voor mensen met een F1 TV Pro-abonnement

Ben je al abonnee van F1 TV Pro en wil je dit blijven kijken? Dat kan. De dienst is nog steeds los af te sluiten, zonder dat je aan Viaplay vast zit. F1 TV Pro is bovendien veel goedkoper: je betaalt €7,99 per maand en bij een jaarabonnement betaal je gemiddeld nog minder. Het commentaar wordt geleverd vanuit verschillende landen. Je kunt schakelen tussen de on board-beelden, de live track-map en het pitlane-kanaal.

Viaplay heeft sinds het Formule 1-seizoen 2022 de enige uitzendgerechtigde van de Formule 1. Via Ziggo Sport en de NOS zijn samenvattingen te zien, maar om alle races live te kunnen volgen moet je ofwel bij Viaplay ofwel bij F1 TV Pro zijn. Hoewel de laatstgenoemde goedkoper is, krijg je bij Viaplay meer content, namelijk ook de Premier League, Bundesliga, films en series. Dit kost je €15,99 per maand. Er zijn regelmatig Viaplay-aanbiedingen, waardoor je minder betaalt.

Maar vanaf 2024 hoef je als abonnee van Viaplay dus geen keuze meer te maken, want je krijgt ze allebei.