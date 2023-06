Meta is van plan om mensen in de EU apps te laten downloaden via Facebook-advertenties. Daarmee zou Facebook een alternatief kunnen worden voor de app stores van Apple en Google. Het is mogelijk dankzij de Digital Markets Act (DMA) van de EU.

Apps via Facebook-adverenties

Android geeft gebruikers al de mogelijkheid van sideloading, maar bij Apple ben je nu nog verplicht om apps altijd via de App Store te downloaden. Daar gaat verandering in komen als de DMA in werking treedt en het mogelijk moet worden om apps te downloaden via derde partijen. Meta ziet kansen en denkt dat Facebook een App Store-alternatief kan worden in de EU. Adverteerders kunnen via Facebook-advertenties al reclame maken voor hun apps, maar gebruikers moeten vervolgens naar de officiële App Store gaan om de betreffende app te downloaden.



Nieuw type adverenties

Door de apps direct op Facebook aan te bieden, wordt de weg verkort en heeft Facebook een nieuwe inkomstenbron. Sinds Apple de tracking van gebruikers moeilijker heeft gemaakt, heeft Meta minder mogelijkheden om data te vergaren en te verkopen aan adverteerders. Vandaar dat het bedrijf zoekt naar extra geldstromen. Meta wil een nieuw type reclames ontwikkelen, waarmee je rechtstreeks apps kunt downloaden. Ze gaan dit later dit jaar testen met een handjevol ontwikkelaars, eerst op Android . Om de nieuwe Facebook-appwinkel interessant te maken voor ontwikkelaars zegt Meta dat ze aanvankelijk geen percentage van de omzet hoeven af te dragen, terwijl de afdracht bij Apple tussen de 15% en 30% ligt. Meta vertelt ontwikkelaars dat het meteen downloaden van apps vanuit een advertentie zorgt voor een hogere conversie.

Apple en sideloading

Apple heeft nog geen plannen omtrent sideloading in iOS aangekondigd. Daardoor is nog onbekend hoe dit uiteindelijk zal werken. Google staat voor Android al wel sideloading toe, maar heeft het onaantrekkelijk gemaakt door verplicht te stellen dat het afrekenen van aankopen via de Play Store moet verlopen. Dat mag volgens de DMA niet meer: Apple en Google kunnen ontwikkelaars niet dwingen om een bepaald betaalsysteem te gebruiken. In de zaak rond Nederlandse datingapps had Apple hier al een uitgekookte oplossing voor gevonden: bedrijven mogen wel een ander betaalsysteem gebruiken, maar moeten daar bovenop nog een fee aan Apple afdragen, waardoor het uiteindelijk onaantrekkelijk wordt om buiten Apple om te gaan.

De nieuwe EU-wetgeving wordt waarschijnlijk in het voorjaar 2024 actief en op dat moment moet Apple sideloading toestaan. Het houdt in dat ontwikkelaars hun apps buiten de App Store moeten kunnen aanbieden, net zoals nu al bij macOS-apps mogelijk is. Ontwikkelaars kunnen dan ook hun eigen appwinkel voor iPhone en iPad aanbieden. Behalve Meta staat ook Microsoft te springen om een eigen appwinkel voor iOS en Android te openen, gericht op mobiele games.

Apple zal tot het laatste moment willen wachten met sideloading in ioS 17 en zal het waarschijnlijk alleen in de EU aanbieden. Kopstukken van Apple (waaronder softwarebaas Craig Federighi) hebben aangegeven dat ze zullen voldoen aan de regels, maar van harte gaat het niet.