Wat moet Apple wat ons betreft toevoegen in watchOS 9? Het besturingssysteem bestaat alweer acht jaar, maar er is nog genoeg te wensen wat betreft handige functies en verbeteringen. Dit zijn onze wensen voor watchOS 9.

watchOS 9 wensen

Onlangs zijn er al wat functies van watchOS 9 gelekt, ook al wordt de update pas in juni tijdens de WWDC 2022 aangekondigd. Maar los van de functies die gelekt zijn en waarschijnlijk toegevoegd worden, hebben wij ook nog wel wat suggesties voor Apple waarvan we hopen dat we deze terugzien tijdens de WWDC-keynote. Reden genoeg dus om onze wensen voor watchOS 9 voor je te verzamelen.

#1 Meer wijzerplaatopties

Je kan een eigen wijzerplaat maken op je Apple Watch, maar je bent daarmee wel altijd gebonden aan de basiswijzerplaten die Apple zelf biedt. Deze kun je vervolgens aanpassen, met eigen complicaties, kleuren en meer. Maar in de basis blijft het altijd een wijzerplaat die door Apple ontworpen is. Er wordt al jarenlang gevraagd om een manier om ontwikkelaars meer vrijheid te geven. Wij vragen ons af of Apple echt zover gaat om ontwikkelaars complete vrijheid te geven om eigen wijzerplaten te maken, maar een soort blanco wijzerplaat waar je als Apple Watch-gebruiker zelf de indeling van de complicaties kan bepalen lijkt ons geen gekke gedachte. Daarmee zou iedere gebruiker toch een compleet eigen wijzerplaat kunnen maken.

#2 Activiteit-verbetering: nu echt tijd voor de rustdag

We hebben het al heel vaak geroepen: Apple zou een manier toe moeten voegen om een rustdag in te plannen voor de Activiteit-app. De app moedigt je aan om elke dag te bewegen, op te staan, calorieën te verbruiken en meer. En hoe langer je aaneengesloten reeks, hoe beter je medaille is die je ervoor krijgt. Ook stimuleert Apple je om elke maand alle ringen dagelijks vol te maken, zodat je daar een speciale medaille voor krijgt. Dat moedigt veel mensen aan om actiever te zijn, maar rust is ook erg belangrijk en naar onze mening is daar te weinig oog voor. Vooral op de momenten dat je simpelweg niet kunt bewegen (ziekte, zwangerschap, noem maar op). Al ruim een jaar geleden schreven we dat Apple een rustdag aan de Apple Watch Activiteit-app moet toevoegen.

#3 Notitie-app: snel aantekeningen maken en bekijken

De Notitie-app heeft er in de afgelopen jaren op de iPhone en iPad allerlei nieuwe functies bijgekregen. Op de iPad kregen we nog niet lang geleden de Snelle notities, waarmee je op ieder moment een aantekening kan maken door vanuit de hoek van het scherm te vegen. Maar je hebt echt niet altijd je iPad bij je en ook je iPhone is niet altijd binnen handbereik. Wat je wel altijd bij je hebt? Je Apple Watch natuurlijk! We vinden het vreemd dat er nog steeds geen Notitie-app is, waarmee je snel wat tekst kan dicteren in een notitie of een bulletllijstje of een tekeningetje kan maken. Ook deze app staat al jarenlang op ons verlanglijstje: al in onze vooruitblik op watchOS 7 twee jaar geleden hadden we deze wens. Nota bene Google bewijst met de Google Keep-app op de Apple Watch dat dit prima kan.

#4 Verbeterde Agenda-app

De Apple Watch heeft al vanaf het allereerste moment een eigen Agenda-app. Daarmee kan je snel zien welke afspraken er binnenkort op de planning staan. Maar is het je wel eens opgevallen dat je in de app alleen de huidige maand kan bekijken? Dat is behoorlijk onhandig, omdat je daardoor aan het eind van de maand niet eens de afspraken van de weken erop kan bekijken. Sinds de eerste versie is er eigenlijk ook nauwelijks iets verbeterd. Bovendien is het wisselen van de verschillende weergaves sinds het verdwijnen van Force Touch weggestopt in de Instellingen-app. Dat moet dus echt beter kunnen en daarom vinden we het tijd dat Apple de Agenda-app op de Apple Watch op de schop neemt.

#5 Scribble en toetsenbord in het Nederlands

Scribble op de Apple Watch is een handige functie waardoor je meer kunt doen dan het versturen van standaardantwoorden of het dicteren van je tekstberichtje. Je kan daarmee letter voor letter woorden ‘schrijven’ op het scherm van je Apple Watch. Maar sinds de introductie van deze functie jaren geleden, wordt Nederlands niet ondersteund. We snappen niet goed waarom Apple Nederlands niet inmiddels toegevoegd heeft. En het werd nog gekker: het volledige toetsenbord in de Apple Watch Series 7 werkt ook al niet in het Nederlands. Apple heeft simpelweg geen Nederlandse autocorrectie toegevoegd, terwijl dit al jarenlang op de iPhone zit. Daar moet echt verandering in komen, Apple!

#6 Verbetering voor 4G-versie voor HomeKit

Sinds eind vorig jaar hebben we in Nederland ook eindelijk de 4G Apple Watch. Je kunt daardoor je iPhone thuislaten als je de deur uit gaat voor een boodschap of als je gaat sporten. Maar wat daarbij onhandig is, is dat bepaalde HomeKit-automatiseringen dan niet werken. Deze kijken altijd naar de locatie van je iPhone. Heb je een automatisering waarmee al je lampen uit gaan als je de deur uit bent en ook je voordeur tegelijkertijd automatisch op slot gaat? Dan werkt dat niet als je je iPhone thuis laat en alleen je Apple Watch bij je hebt. Het is niet duidelijk waarom Apple hiervoor gekozen heeft, maar mogelijk heeft dat iets te maken met batterijduur. De Apple Watch moet dan immers regelmatig op de achtergrond je locatie ophalen, zodat de automatisering snel actief wordt (ook bij terugkomst naar huis). We hopen dat Apple dat met watchOS 9 aan gaat passen.

#7 Verbeterd beginscherm

Je hebt voor het beginscherm van de Apple Watch twee keuzes: de bekende honingraat-achtige weergave met ronde appicoontjes en de alfabetische verticale lijst met appnamen erbij. We zouden hier graag meer aanpassingsmogelijkheden zien. De Apple Watch is één van Apple’s meest persoonlijke apparaten, maar dit deel van watchOS is niet te customizen. Enkele ideeën die we hebben is om apps te groepen in een soort van mapjes, waartussen je eenvoudig kan wisselen. Bij de honingraat-weergave is het soms lastig om icoontjes te onderscheiden, terwijl de lijstweergave onhandig kan zijn omdat je dan regelmatig langs alle apps moet scrollen. Apple kan hier vast iets beters op bedenken.

Lees ook ons artikel met wensen voor iOS 16 voor nog meer handige vernieuwingen die we dit jaar op het gebied van software hopen te zien. Heb jij nog wensen voor watchOS 9? Laat het ons dan weten in de reacties. Vergeet ook niet ons artikel met verwachtingen voor de WWDC 2022 door te nemen.