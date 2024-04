In 2022 deed Apple iets uitzonderlijks: de standaard iPad van het jaar ervoor kreeg geen vervanger, maar er kwam een extra model bij. De iPad 2021, met ouder design en thuisknop, bleef daardoor samen met de nieuwe iPad 2022 in het assortiment. Dat zorgde toen voor veel verwarring, omdat de gehele iPad line-up nogal onoverzichtelijk werd. Hoewel we in onze review van de iPad 2022 wel enthousiast waren over de verbeteringen, was het wat ons betreft toch geen aanrader. “Wie met een nuchtere blik naar het totale aanbod kijkt en de meest verstandige keuze wil maken, kiest voor de iPad 2021”, zo schreven we in november 2022. We spoelen vooruit naar 2024. De iPad 2022 is nog steeds de meest actuele standaard iPad en een eventuele opvolger is nog wel een half jaar van ons verwijderd. We kijken daarom nu met een andere blik naar de iPad 2022, want dit model is wat ons betreft nu zeker wél het overwegen waard.

iPad 2022 nu wel een aanrader

Er waren twee voornaamste redenen waarom de iPad 2022 bij minder geschikt was voor het grote publiek: de hoge prijs en het rommelige gebruik van de Apple Pencil. Met een prijskaartje van €589,- was dit model een flink stuk duurder (€150,- volgens Apple’s adviesprijs) dan de iPad 2021. Bovendien kon je het 2021-model bij andere winkels nog veel goedkoper krijgen, waardoor het prijsverschil nog veel groter werd. En wat ook niet mee zat, is dat je voor zo’n €100,- extra de veel betere iPad Air 2022 in huis kon halen. Kortom: de iPad 2022 bevond zich een beetje tussen de wal en het schip. En als je dan een Apple Pencil wilde gebruiken, moest je werken met een heel onhandige adapter die je eenvoudig kwijt raakt.

Maar deze twee voornaamste minpunten hebben zichzelf inmiddels opgelost. De iPad 2022 is bij veel winkels nu veel gunstiger geprijsd. En voor de eerste Apple Pencil heeft Apple een veel beter alternatief uitgebracht.

Reden #1: Nu wel de juiste prijs

Wie verder kijkt dan bij Apple, ziet dat de iPad 2022 inmiddels te koop is voor zo’n €439,- bij bijvoorbeeld Coolblue. Daarmee is de iPad 2022 zelfs goedkoper dan de iPad 2021 bij Apple, die nog altijd een adviesprijs heeft van €439,45. Je lijkt dus wel gek als je bij Apple de iPad 2021 in huis haalt, terwijl je het nieuwere en betere model elders voor een lagere prijs kunt kopen. Dat zorgt er meteen voor dat de iPad 2022 voor heel veel mensen een veel slimmere keuze geworden is.

Toegegeven: als je de iPad 2021 bij andere winkels bekijkt, kom je alsnog lager uit. Bij diezelfde Coolblue kost de iPad 2021 momenteel €369,-. Dat is dus €70,- goedkoper dan de iPad 2022. Maar dat prijsverschil is dus veel en veel kleiner geworden dan in 2022. Voor €70,- extra haal je dus een veel betere en modernere iPad in huis.

Reden #2: Apple Pencil-probleem is opgelost

De andere reden waarom we de iPad 2022 nu wel een aanrader vinden, is dat het probleem met de eerste generatie Apple Pencil opgelost is. Apple bracht in november 2023, een jaar na het verschijnen van de iPad 2022, de meer betaalbare Apple Pencil met usb-c uit. Daardoor is het niet meer nodig om een Lightning Apple Pencil met een onhandige adapter te gebruiken met de iPad 2022.

De iPad 2022 met eerste generatie Apple Pencil en benodigde adapter die je zo kwijt raakt

De Apple Pencil met usb-c kwam eigenlijk een jaar te laat. Apple had deze natuurlijk tegelijkertijd met de iPad 2022 moeten uitbrengen. De Apple Pencil met usb-c is niet alleen veel en veel makkelijker in gebruik met de iPad 2022 (je steekt gewoon een usb-c-kabel vanaf de iPad rechtstreeks in de Apple Pencil), maar is ook nog eens goedkoper. Je mist wel de drukgevoeligheidssensor die de eerste Apple Pencil wel heeft, maar dat zal voor de meeste gebruikers van deze iPad geen probleem zijn.

Nog meer voordelen

Naast deze twee opgeloste problemen, heeft de iPad 2022 natuurlijk ook nog veel andere pluspunten. Hij is razendsnel, ziet er dankzij het strakke design modern uit (inclusief leuke felle kleuren), heeft een groter scherm dan de iPad 2021 en heeft een frontcamera die veel beter gepositioneerd is. Dit is anno april 2024 nog steeds de enige iPad die de frontcamera op de lange zijkant heeft, waardoor hij veel beter geschikt is voor videobellen. Een paar minpunten van dit model blijven nog wel over, maar die gelden ook voor de iPad 2021 Het scherm is niet gelamineerd, de antireflectiecoating ontbreekt en er is geen optie voor 128GB.

Al met al vinden we dat de iPad 2022 nu eindelijk een punt bereikt heeft dat het een slimme keuze in Apple’s iPad-assortiment is. De opvolger die volgens geruchten voor eind dit jaar op de planning staat, zal vermoedelijk alleen een wat snellere chip krijgen. Dat gaat echter niet het grote verschil maken, dus als je nu op zoek bent naar een snelle moderne iPad, is de 10e generatie iPad 2022 het model dat je moet kiezen.

Prijzen 64GB iPad 2022

Prijzen 256GB iPad 2022

Meer nieuwe iPads in het vooruitzicht

Binnenkort brengt Apple overigens twee nieuwe iPad-modellen uit. De iPad Pro 2024 wordt de opvolger van het 2022-model en krijgt volgens geruchten een OLED-scherm. De iPad Air 2024 (eveneens een opvolger van het 2022-model) komt straks voor het eerst in twee formaten. Naast de 10,9-inch variant verwachten we ook de grotere 12,9-inch. Maar zowel de iPad Pro als de iPad Air vallen in een hele andere prijsklasse dan de iPad 2022 en iPad 2021. Wie gewoon een moderne snelle iPad zoekt, hoeft dus niet te wachten op de aankomende modellen die in mei verwacht worden.