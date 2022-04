Apple komt later dit jaar met iOS 16, de nieuwste update voor de iPhone. Hoewel de update nog niet aangekondigd is, nemen we in dit artikel alvast een voorschot en laten we weten welke functies wij graag willen zien in iOS 16. Wat zijn onze iOS-wensen voor dit jaar?

Onze wensen voor iOS 16

Hoewel Apple naar alle waarschijnlijkheid aankomende juni tijdens de WWDC iOS 16 en meer gaat onthullen, hebben we nog maar weinig vernomen over de update. Er zijn nog geen geruchten over verbeteringen geweest of nieuwe functies gelekt. Het enige gerucht gaat over welke toestellen geschikt zijn voor iOS 16, maar waar we echt op zitten te wachten is welke functies erin komen. Wij hebben namelijk zo onze wensen voor iOS 16. Welke verbeteringen moet Apple als het aan ons ligt dit jaar sowieso door gaan voeren?

#1 Widgets verder verbeterd: interactief en meer

In iOS 14 introduceerde Apple de compleet vernieuwde widgets, die overal op het beginscherm in te stellen zijn. Maar na twee jaar mag er wel weer wat aan gesleuteld worden. Zo zijn de mogelijkheden alsnog vaak beperkt. Een widget is nu vaak nog steeds alleen maar een snelkoppeling naar een onderdeel in een app of bedoeld als informatiebron (bijvoorbeeld snel zien hoe warm het is), maar stiekem willen we meer met een widget doen. Een goed voorbeeld is de widget van de Muziek-app. Wat je daar eigenlijk wil, is meteen vanaf het beginscherm de muziek afspelen en weer pauzeren. Maar omdat de widgets nu nog niet interactief mogen zijn, is dat (zonder omwegen) helaas geen mogelijkheid. Ontwikkelaars die voor hun widgets soortgelijke acties willen bouwen, hebben allerlei omwegen bedacht (zoals het direct weer afsluiten van de app zodra je op een widget tikt). Maar dat moet natuurlijk een stuk makkelijker kunnen.

Wat ook makkelijker moet kunnen is wat ons betreft het aanpassen van de widgets. Widgets zijn er in drie formaten, maar als je een ingestelde widget wil vervangen door een kleinere of grotere, moet je eerst je huidige widget verwijderen en dan je nieuwe toevoegen. Wij zouden het liever zo zien dat je een widget kan wijzigen naar een ander formaat, direct vanuit de instellingen van je widget.

#2 Design vernieuwd

iOS ziet er eigenlijk al jarenlang praktisch hetzelfde uit. Daar hebben we an sich geen enkel probleem mee, maar het ontwerp mag op een paar vlakken wel wat opgeschoond worden. Zo zien wij graag nieuwe versies van alle appicoontjes, die meer in lijn liggen met de Mac-versies. Op de Mac gebruikt Apple meer diepte in de appicoontjes, waardoor alles wat minder plat is. Hoewel het maar een kleine subtiele wijziging is, denken we dat het qua gevoel een grote impact kan maken. Zeker als Apple de diepte in de appicoontjes ook op andere plekken in het besturingssysteem doorvoert, op een soortgelijke manier hoe Apple dat in macOS Big Sur gedaan heeft.

En over appicoontjes gesproken: wat we al jaren hopen is dat de appicoontjes zich aanpassen aan de lichte en donkere modus van je iPhone. Alles kleurt automatisch mee, zelfs sommige wallpapers, maar appicoontjes blijven eigenlijk altijd gelijk. Veel ontwikkelaars van populaire apps laten je al een ander appicoontje instellen, dus het zou handig zijn als dit ook automatisch kan op basis van de ingestelde weergavemodus. Dat lijkt ons een stukje prettiger voor de ogen.

#3 Vernieuwd beginscherm met makkelijker apps verplaatsen

Wat voor het design geldt, geldt tot op zekere hoogte ook voor het beginscherm: de mogelijkheden zijn al jarenlang hetzelfde. Functies als de widgets en de appibibliotheek zijn er wel bij gekomen, maar wij hebben het gevoel dat Apple er meer uit kan halen. En dan met name voor het indelen en verplaatsen van apps. Apps moeten nu altijd aan een vaste indeling voldoen, waardoor apps direct aangesloten naast elkaar ingedeeld zijn. We zouden graag zien dat Apple je ook meer ruimte biedt om bijvoorbeeld met lege plekken te werken. Bovendien kan het verplaatsen van apps echt nog wel een stukje makkelijker, helemaal als je een app in een mapje wil zetten. Je moet een app nu door alle beginschermen verplaatsen, met de kans dat je indeling per ongeluk overhoop gehaald wordt. We zien daarom liever een snelkoppeling om een app meteen in een mapje te plaatsen als je deze ingedrukt houdt. Op de Apple TV biedt Apple die optie al.

#4 iMessage: een flinke upgrade voor Apple’s chatapp

iMessage is één van de belangrijkste apps voor Apple. Hoewel we in Nederland veelal gebruikmaken van WhatsApp, is iMessage wereldwijd gezien een populaire chatapp. De afgelopen jaren kreeg iMessage al een aantal nieuwe functies, maar wij denken dat het nog beter kan. Belangrijk daarbij is de ondersteuning voor RCS. Dit is de opvolger van sms en werkt veel meer als een echte chatapp. Google ondersteunt RCS in haar eigen berichtenapp en we vinden dat het tijd wordt dat Apple dit ook omarmt.

Bekijk ook Opinie: Waarom Apple RCS zou moeten ondersteunen RCS is de opvolger van SMS en is veel veiliger. Toch houdt Apple al jarenlang de boot af. Waarom toch? In dit artikel ook antwoord op de vraag: waarom zou je het willen hebben? En wat doen de Nederlandse providers?

Ook hopen we dat Apple het makkelijker gaat maken om berichten in iMessage te zoeken. Het is nog steeds niet mogelijk om in een enkel iMessage-gesprek te zoeken op specifieke berichten. En als je de algemene zoekfunctie in de Berichten-app gebruikt, zijn de resultaten ook niet altijd even betrouwbaar. WhatsApp doet dat een stuk beter. Datzelfde geldt ook voor het opschonen van je gesprekken. Hoewel je iMessage wel kan zien welke bijlages er allemaal verstuurd zijn, gaat het verwijderen ervan lang niet altijd goed.

#5 HomeKit: de app moet slimmer kunnen

Apple’s eigen Woning-app ziet er al sinds het allereerste begin nagenoeg hetzelfde uit. De app is ontworpen in een tijd dat smart homes een stuk minder vaak populair waren en het aanbod van producten beperkter was. En met de komst van Matter eind dit jaar zal dat alleen nog maar meer worden. We denken dan ook dat de indeling en het ontwerp van de app inmiddels een stukje beter kan. Accessoires nemen nu bijvoorbeeld vrij veel ruimte in op het scherm, waardoor je veel moet scrollen en het overzicht al snel zoek is als je veel accessoires hebt. Bovendien zijn alle soorten accessoires in dezelfde knoppen ingedeeld. De enige manier om ze te herkennen is aan de naam en aan het icoontje (waar er overigens ook maar heel weinig van zijn). We zien daarom graag meer manieren hoe je knoppen en soorten accessoires beter kan herkennen. Al met al kan het allemaal wat intuïtiever. We hebben eerder al eens een artikel geschreven met HomeKit-verbeteringen die we willen zien.

Bekijk ook Deze 6 verbeteringen willen we zien in HomeKit Met HomeKit kun je allerlei apparaten in huis bedienen, maar er valt nog genoeg aan te merken op Apple's domoticasysteem. Wij zetten onze wensen voor een verbeterde versie van HomeKit op een rij.

Een andere functie die we graag toegevoegd zouden zien, is de mogelijkheid om als beheerder te bepalen welke accessoires andere deelnemers in het huis wel of niet mogen bedienen. Nu HomeKit meer omvat dan alleen lampen en knoppen, zou het fijn zijn als je als beheerder meer zeggenschap hebt over welke producten bijvoorbeeld je kinderen mogen bedienen. Je wil wel dat ze de lampen in hun eigen kamer aan en uit mogen zetten, maar de verwarming in huis hoger of lager zetten of het beveiligingssysteem in- of uitschakelen is wat teveel van het goede. Er is nu geen mogelijkheid om voor een gezinslid te bepalen welke accessoires hij of zij wel of niet mag bedienen: het is alles of niets.

#6 Split View naar de iPhone

Op de iPad hebben we al heel wat jaar de mogelijkheid om twee apps naast elkaar te tonen dankzij Split View. Nu de iPhone-schermen steeds groter worden, vinden we het tijd dat Apple iets soortgelijks naar de iPhone gaat brengen. We zouden graag zien dat je twee apps in een aangepaste weergave onder elkaar kan gebruiken, zodat je bijvoorbeeld een rekenmachine kan gebruiken terwijl je in een spreadsheet zit of door Safari kan browsen terwijl je in Apple Kaarten iets opzoekt. Op kleinere modellen zoals een iPhone 12/13 mini of een iPhone SE zien we dit niet zo zitten, maar op in ieder geval de Max-modellen zou dit een uitkomst zijn. Volgens geruchten gaat Apple dit najaar ook twee iPhone-modellen met groot 6,7-inch display uitbrengen, dus zo’n functie komt wat ons betreft als geroepen.

#7 Meer functies voor Nederland

De afgelopen jaren is het Apple gelukt om steeds meer functie naar Nederland te brengen. Denk aan het voorspellende toetsenbord, het veegtoetsenbord, diverse functies in Apple Kaarten de 4G Apple Watch en de HomePod. Maar er zijn nog altijd genoeg zaken die niet werken in Nederland of in de Nederlandse taal. Denk bijvoorbeeld aan de Vertaal-app. Ook kan Siri niet in het Nederlands vertalen en werkt Livetekst ook niet met de vertaalfunctie in het Nederlands. En over Siri gesproken: de offline versie van Siri werkt in het Nederlands niet en ook de stemkwaliteit is nog niet zoals bijvoorbeeld in het Engels of Duits.

We kunnen nog wel even door gaan: maximale snelheid en fietsnavigatie in Apple Kaarten, de Apple News-app en Apple News+, Apple Fitness+, meldingen van de Weer-app en nog veel meer. Ook voor de Gezondheid-app zijn er nog talloze functies die alleen in de VS werken, vaak omdat Apple daarvoor samenwerkt met allerlei instanties. Lees ook ons artikel met Apple-functies die niet in Nederland en België werken.

Bekijk ook Deze Apple-producten, -diensten en -functies komen nog niet naar Nederland en België Apple kondigt aan de lopende band nieuwe producten, diensten en functies aan, maar lang niet alles is ook meteen in Nederland en België te gebruiken. In dit overzicht vind je de belangrijkste nieuwe producten en diensten die wél en nog níet in Nederland en België verkrijgbaar zijn. Op sommige zitten we al jarenlang te wachten!

Heb jij nog specifieke wensen voor iOS 16? Wat zou jij graag aan je iPhone toegevoegd of verbeterd zien worden? Laat het ons weten in de reacties.