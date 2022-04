De Nederlandse overheid stopt met de CoronaMelder-app, de app waarmee je gewaarschuwd kon worden als je lang bij een besmet persoon in de buurt geweest bent. De app verscheen anderhalf jaar geleden, maar de overheid ziet er nu geen nut meer in. Lees hier hoe je de CoronaMelder-app kan verwijderen.

Twee jaar geleden kondigde Apple en Google een samenwerking aan, om één systeem voor smartphones te ontwikkelen waarmee apps de verspreiding van het coronavirus tegen kunnen gaan. Deze tool is ontwikkeld zodat landen gebruik kunnen maken van een manier om met de minste privacygevaren de verspreiding van het virus te voorkomen. De coronatracking van Apple en Google wordt ook in Nederland gebruikt, namelijk door de CoronaMelder-app. Maar nu het coronavirus sterk op z’n retour is, ziet de overheid niet meer als een noodzakelijk middel. Er is daarom besloten om de app vanaf 22 april op non-actief te zetten.



CoronaMelder app stopt

Het nieuws van het stoppen van de CoronaMelder-app is zojuist bekendgemaakt door Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid. Vanaf 22 april worden de servers uitgeschakeld en ontvangen gebruikers geen meldingen meer als ze langere tijd in de buurt zijn geweest bij een besmet persoon. CoronaMelder is ook onderdeel van de Europese samenwerking, zodat de app kan communiceren met soortgelijke apps van andere landen. Maar ook die koppeling stopt. De CoronaMelder-app wordt dus volledig uitgeschakeld.

De app is tot op heden bijna 5,9 miljoen keer gedownload. Daarvan zijn er 2,3 miljoen mensen die de app nog op hun toestel hebben staan. Er zijn in totaal meer dan 450.000 mensen die anderen via de app gewaarschuwd hebben en er zijn op basis van de meldingen van CoronaMelder meer dan 330.000 testaanvragen bij de GGD gedaan. Maar vanwege de afnemende maatregelen, het stopzetten van het quarantaineadvies en het niet meer hoeven testen bij de GGD, ziet de minister geen noodzaak meer om de app nog functioneel te houden.

Als gevolg van deze beslissing zal de software en de documentatie per 22 april 2022 gearchiveerd worden. De minister hint er wel naar dat de app in de toekomst weer gebruikt kan worden, mocht er aanleiding zijn door bijvoorbeeld een nieuwe besmettelijkere variant in het najaar. De minster gaat kijken of de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covic-19 verlengd moet worden. Deze loopt nu nog tot 10 juli 2022.

CoronaMelder verwijderen doe je zo

Omdat de app vanaf 22 april niet meer werkt, is het niet nodig om de app nog langer op je toestel te hebben. We adviseren daarom dit stappenplan om de CoronaMelder-app en alle bijbehorende gegevens als volgt te verwijderen:

Ga naar Instellingen > Blootstellingsmeldingen. Tik bij Status van ‘Blootstelling bijhouden’ op Actief. Je ziet daar alle blootstellingscontroles. Verwijder eventueel het blootstellingslogbestand met de knop onderaan. Keer een pagina terug en tik onderaan op Schakel blootstellingsmeldingen uit. Keer nu terug naar het beginscherm. Hou de CoronaMelder-app ingedrukt en tik op Verwijder app.

Vooralsnog blijft het systeem van de blootstellingsmeldingen van Apple en Google nog wel beschikbaar. De twee techbedrijven lieten bij de introductie weten dat het systeem uiteindelijk wel weer verdwijnt als er wereldwijd geen noodzaak meer is. Wanneer dat is, is nog niet duidelijk.