iCulture Vandaag: dit was dinsdag 19 april 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 19 april 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We kijken vandaag vooruit op twee onderwerpen. Met ons overzicht van iPhone 14 geruchten kijken we naar wat er speelt rondom de iPhones van dit najaar en welke geruchten waarschijnlijk realiteit worden. Daarnaast hebben we onze wensen voor watchOS 9 voor je verzameld, want er is nog genoeg te verbeteren op de Apple Watch. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Ken jij alle mogelijkheden van WhatsApp Business op de iPhone al en wist je dat ook jij die app gewoon kan gebruiken?

Alles over hoe Snapchat Herinneringen werken lees je in onze tip.

Accessoires en devices

Op zoek naar een nieuwe televisie? Overweeg dan een televisie met AirPlay 2 en HomeKit en in ons artikel vind je de merken die meedoen.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

NS (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - Je ziet nu makkelijker in de NS-app wanneer je een ov-fiets in gebruik hebt en waar je die kan inleveren. En is er een defect aan een fiets? Dan meld je dat ook via Mijn NS.

OnMail (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Deze app heeft nu support voor Gmail, iCloud, Outlook, Yahoo en meer voor alle accounts.