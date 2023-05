Maandbetaling voor apps: heel gewoon

Betaal je straks €0,99 per maand voor je agenda en €3,49 voor Apple Kaarten? Of komen er nieuwe functies voor iMessage, die je alleen mag gebruiken als je €2,99 per maand ervoor betaalt? Zo’n vaart zal het niet lopen; we verwachten dat Apple de standaardapps nog gewoon gratis zal blijven aanbieden, als onderdeel van iOS. Maar voor extra apps en diensten is het goed denkbaar dat je er voortaan per maand voor zult moeten betalen. Apple heeft met diensten als Apple Music, TV+, Fitness+, iCloud+ en dergelijke een vaste inkomstenstroom weten te realiseren die elk kwartaal weer nieuwe records breekt. Dat kan mooi aangevuld worden met allerlei appabonnementen. Apple probeert zelfstandige ontwikkelaars al een tijdlang richting maandbetalingen voor apps te pushen, waarbij ze 15% tot 30% van het bedrag opstrijken. Voor de eigen apps heeft Apple het nog niet gedaan, tot nu toe. Final Cut Pro en Logic Pro hebben de primeur.



Een maandabonnement voor Final Cut Pro is eigenlijk best logisch en was ook te verwachten: in 2021 doken er al aanwijzingen op , dat Final Cut Pro op abonnementsbasis aangeboden zou worden. Een maandabonnement heeft ook wel voordelen. De Mac -app kost €349,99 en voor de iPad -app had Apple wellicht nog €150 extra kunnen vragen. Door te kiezen voor een maandbedrag van €5,99 is het voor iedereen bereikbaar om een keer te proberen, zonder dat je meteen een enorm bedrag hoeft uit te geven. Het past ook goed bij deze iPad -apps, omdat de iPad een apparaat is waar je niet zo snel honderden euro’s voor software betaalt.

De timing van deze apps is wel wat vreemd: minder dan een maand voor WWDC en maar liefst acht jaar nadat de iPad Pro op de markt kwam. Mensen die professionele audio- en video-bewerking doen zullen niet wakker liggen van de timing en zullen vooral denken: hèhè, het is er nu eindelijk.

Betalen voor Final Cut Pro: eenmalig of per maand

Het is te verwachten dat Apple nog meer apps met maandbetaling gaat invoeren. Als eerste komen dan de Mac-versies van Final Cut Pro (€349,99) en Logic Pro €229,99) in beeld. Die zijn nu nog voor een vaste prijs te koop, met de belofte dat je jarenlang gratis updates krijgt. Wie deze apps 10 jaar geleden heeft gekocht (toen de laatste betaalde upgrade verscheen), heeft al die tijd kunnen profiteren van updates en nieuwe functies, zonder er opnieuw voor te hoeven betalen. Dat is onder de hedendaagse omstandigheden geen lucratief businessmodel – en dat blijkt ook wel uit het feit dat Apple er nog weinig moeite in steekt. Final Cut Pro en Logic Pro hebben in 2021 hun laatste grote update gehad en zijn dringend toe aan een flinke vernieuwingsslag. Het wachten is op versie 11, die waarschijnlijk eind 2023 of begin 2024 verschijnt. De kans dat ze vanaf dat moment met abonnement worden aangeboden, is vrij groot.

Het maandbedrag voor de iPad-app van Final Cut Pro is €5,99 en dat betekent dat je na tien jaar €718,80 hebt uitgegeven. En de Mac-app wordt waarschijnlijk nog iets duurder: als Apple €9,99 per maand gaat rekenen, ben je na tien jaar €1.198,80 kwijt. Eenmalig betalen was zo gek nog niet…

Van de andere kant heeft maandbetaling ook wel weer z’n voordelen: je kunt straks voor €0,20 per dag Final Cut Pro op de iPad gebruiken, met de mogelijkheid om op elk moment op te zeggen en alleen te betalen op momenten dat je de software ook echt nodig hebt.

Welke apps nog meer?

Maandbetaling gaat waarschijnlijk alleen gelden voor apps die niet standaard deel uitmaken van iOS, iPadOS en macOS. Kijken we naar optionele apps, die je nu los moet aanschaffen dan verkoopt Apple een aantal voor een vast bedrag:

Motion (€59,99, Mac, macOS 11.5.1+) - : Een app voor video-editors waarmee je realtime 2D- en 3D-titels, vloeiende overgangen en realistische effecten kunt maken.

MainStage (€35,99, Mac, macOS 12.3+) - Muziek live uitvoeren: hiermee kun je met je Mac zó het podium op.

Compressor (€59,99, Mac, macOS 11.5.1+) - Biedt meer kracht en flexibiliteit bi jhet converteren van video, dankzij nauwe integratie met Final Cut Pro en Motion.

Apple Remote Desktop (€94,99, Mac, macOS 11.0+) - Voor het beheren van Macs in een netwerk: software distribueren, gebruikers realtime assisteren en meer.

De volgende stap: hardware-abonnementen

Er is een groot verschil met Final Cut Pro en Logic Pro: deze apps zijn behoorlijk duur en een bedrag van €5,99 per maand is dan zinvol. Bij Motion en MainStage zou het gek zijn als Apple er €1,49 per maand voor zou vragen. Apple heeft nog meer aanvullende apps, zoals Pages, Numbers, Keynote, Garageband, iMovie, Clips en dergelijke. Sommige waren voorheen betaald en zijn nu gratis te downloaden. De kans is klein dat Apple hiervoor een betaalmodel gaat invoeren. Maar wat wel denkbaar is, is dat Apple ons gaandeweg voorbereidt op hardware-abonnementen: je koopt dan een MacBook Pro en klikt aan welke software je erbij wil gebruiken. Vervolgens betaal je €150 per maand voor gebruik van zo’n MacBook, plus nog een paar tientjes voor de verschillende apps en diensten.

Met Final Cut Pro en Logic Pro kan Apple ons voorzichtig laten wennen aan het idee dat je voor software per maand moet gaan betalen. Is het geen succes, dan is er niets aan de hand: gebruikers hebben het jarenlang zonder deze apps moeten doen en in het uiterste geval kan Apple ervoor kiezen de software ook voor een vast bedrag aan te bieden. Maar als het een succes is, zal Apple het bij veel meer hard- en software gaan proberen.