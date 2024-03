Steve! (Martin): A Documentary in 2 Pieces

Steve Martin is terug in de publieke belangstelling na zijn bekroonde optreden in Only Murders in the Building. De cabaratier/acteur krijgt op Apple TV+ zijn eigen docufilm, met nog nooit eerder vertoonde beelden en rauwe inzichten uit zijn persoonlijke leven. STEVE! vertelt het verhaal van Martins snelle opkomst toen hij in de jaren zeventig begon met stand-upcomedy, om op 35-jarige leeftijd de cabaretwereld alweer te verlaten.

Het eerste deel van de documentaire – getiteld Then – brengt in kaart hoe hij op het toneel verscheen en worstelde met de bewondering die hij ontving. Deel 2, getiteld Now, gaat in op de hedendaagse entertainer, waarbij Martin onthult hoe hij in zijn laatste jaren geluk heeft gevonden.

