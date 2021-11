Twelve South ActionBand

Twelve South maakte al een ActionSleeve voor de Apple Watch, die je om je bovenarm draagt. Toch vinden veel mensen het prettiger om de Apple Watch om hun pols te dragen, maar dan wel goed beschermd. Deze nieuwe badstof

armband ziet eruit als een zweetbandje, maar heeft een ingebouwde houder voor de Apple Watch, zodat je tijdens het sporten je zweetdruppels kan wegvegen.



Volgens de makers is dit de meest comfortabele manier om je Apple Watch tijdens het sporten te dragen. De achterkant van de Apple Watch rust nog steeds tegen je huid, zodat de hartslagmeter z’n werk kan doen. De Digital Crown en zijknop zijn nog steeds beschikbaar. De band is elastisch, zodat het nauw aansluit op je pols of je bovenarm, dus je kunt ‘m op twee manieren dragen. Je krijgt er een tweede zweetbandje bij, voor je andere pols.

Het idee is dat je makkelijker je zweet kunt wegwerken, zodat je meer grip hebt op toestellen, gewichten of je tennisracket. Het armbandje gooi je na gebruik gewoon in de wasmachine, uiteraard nadat je eerst de Apple Watch eruit hebt gehaald.

Ook denkt Twelve South dat dit zweetbandje handig is omdat je normale Apple Watch-band schoon en droog blijft. Die kun je na het sporten dus gewoon weer om doen. Je betaalt $30 bij de fabrikant en hij is geschikt voor de Apple Watch Series 4 t/m 6 en SE. Minpuntje: de houder voor de Apple Watch Series 7 is nog niet klaar, maar dat komt nog.

De Twelve South ActionBand is op het moment van schrijven alleen verkrijgbaar bij de fabrikant zelf, waarbij je rekening moet houden met verzend- en invoerkosten. Weet je je vrienden op te trommelen voor de aanschaf van 3 of meer stuks, dan krijg je 20% korting. We verwachten dat deze armband op termijn ook wel bij Nederlandse shops verkrijgbaar zal zijn. De ActionSleeve vind je daar al wel voor rond de 40 euro.