Twelve South Butterfly

De Twelve South ButterFly is een 2-in-1 oplader met MagSafe, bedoeld voor het opladen van je iPhone en Apple Watch. Het is compact uitgevoerd en is in gesloten toestand ongeveer net zo groot als een AirPods Pro-doosje. Uitgevouwen komt de MagSafe-lader tevoorschijn aan de ene kant, met aan de andere kant een opklapbare snellader voor de Apple Watch. De buitenkant is gemaakt van aluminium en hij is erg geschikt om mee op reis te nemen, want je krijgt er een 20 Watt stroomadapter met vier internationale opzetstukken bij.

Beide delen zijn verbonden met een imitatieleren bandje, die als een lus naar buiten steekt op momenten dat je de ButterFly niet gebruikt. Je kunt de iPhone via MagSafe opladen en de Butterfly daarbij in tweeën vouwen, zodat de iPhone op z’n kant staat in Standby-modus of te gebruiken is voor het kijken van video’s. De Apple Watch-lader is ook op twee manieren te gebruiken: vlak of in Nachtklok-modus op z’n kant.

De iPhone en Apple Watch kun je tegelijk opladen als je de stekker in het stopcontact steekt. Daarnaast kun je de MagSafe-lader gebruiken om je AirPods op te laden. Volgens de fabrikant is dit ’s werelds kleinste 2-in-1 MagSafe-lader met een afmeting van 6 x 6 cm en een hoogte van slechts 2 cm. Hij weegt overigens ook maar 119 gram en de meegeleverde kabel is 1 meter lang.

De prijs is niet ’s werelds kleinste: je betaalt er in pre-order nu $130 voor op de website van Twelve South en in de Amerikaanse Apple Store.

We verwachten dat dit accessoire op termijn ook wel in de Europese Apple Stores te koop zal zijn, maar je zult dan nog even geduld moeten hebben. In Nederland hebben Appelhoes, SBSupply en andere winkels het merk Twelve South in het assortiment. Tot die tijd kun je terecht bij de vele MagSafe-opladers voor de iPhone, want die zijn er genoeg.